Muere querida actriz de La Niñera a los 70 años

El mundo del cine está de luto, ya que recientemente se dio a conocer la muerte de Nancy Frangione a los 70 años, quien se popularizó por su impecable actuación en The Nanny (La Niñera) y Another World. A pesar de que su fallecimiento se dio el pasado viernes 18 de agosto, no fue hasta hoy que se difundió la noticia gracias al obituario de Dignity Memorial .

Originaria de Barnstable, Massachusetts, vio la luz por primera vez el 10 de julio de 1953. Desde muy temprana edad demostró tener un talento nato para la actuación y el estudio, pues logró tener un gran paso por los telones del colegio Barnstable High School.

La vida también la premió en el amor , ya que tras su paso en Another Word, conoció a Christopher Rich, con quien se casó y procreó a su primogénita Mariel Rich.

¿De qué murió Nancy Frangione, la actriz que popularizó La Niñera?

Aunque la noticia de su muerte conmocionó a sus fanáticos y a varios de sus compañeros del medio, se desconoce hasta el momento las causas de su partida a los 70 años, pues su familia se ha mantenido en silencio y han preferido vivir su duelo lejos de cualquier comunicado en redes sociales.

¿En qué serie saltó a la fama Nancy Frangione?

A pesar de que su imagen brilló más a nivel mundial con la serie de La Niñera al protagonizar a Fran Fine, Nancy Frangione se consolidó en los Estados Unidos luego de estelarizar a Cecile de Pulignac en la exitosa trama de Another World durante 4 años (1981 a 1984). Fue tan majestuosa su interpretación que se ganó el reconocimiento de la Soap Opera Digest.

FYI Nancy Frangione le dio vida a Fran Fine en La Niñera

Lejos de las pantallas, Frangione también tuvo la oportunidad de brillar sobre los escenarios teatrales de Equus en Broadway en 1974. Asimismo, fue parte importante en el reparto de las películas Sharing Richard en 1988, donde le dio vida a Bonnie. Dos años más tarde, apareció en In The Line of Duty al tomar el papel de Maggie.

