¡Impactante video! El rapero Big Pokey fallece en plena actuación

Big Pokey fue un conocido miembro de Screwed Up Click y su muerte repentina ha dejado consternados a sus seguidores y al mundo del hip-hop . Esto luego de que el famoso rapero de 45 años de edad perdiera la vida tras desmayarse mientras actuaba en un bar de Beaumont, Texas, el pasado sábado 17 de junio de 2023.

Big Pokey, cuyo nombre real era Milton Powell, era reconocido por ser uno de los miembros fundadores de “Screwed Up Click”, un influyente grupo de artistas con sede en Houston y creado por el legendario DJ Screw, también fallecido.

Muere rapero a mitad de su show

A través de un video viral que se ha difundido en redes sociales, se muestra el momento exacto en que el rapero se desploma en el escenario mientras interpretaba una de sus canciones. En cuestión de segundos, cae hacia atrás, quedando completamente inmóvil, lo que generó un gran impacto entre los presentes y sus seguidores en línea.

El rapero estadounidense Milton Powell, más conocido por su nombre artístico, "Big Pokey" colapsó mientras se presentaba en un bar de Texas.

La policía, que se encontraba en el lugar en ese momento, brindó asistencia de manera inmediata, según confirmó el propietario del bar. Posteriormente, los servicios de emergencia trasladaron al cantante al hospital más cercano, pero lamentablemente no pudieron salvar su vida.

El domingo se confirmó el fallecimiento a través de su cuenta de Instagram, aunque no se han proporcionado detalles sobre la causa de su muerte. El representante de Big Pokey emitió un comunicado a Los Angeles Times expresando la tristeza por su partida.

Con profunda tristeza compartimos la noticia del fallecimiento de nuestro amado Milton ‘Big Pokey’ Powell. Era muy querido por su familia, sus amigos y sus fieles seguidores.

El artista, reconocido por su talento y carisma, dejó una huella en la escena musical de Houston. Diversos artistas, como Bun B, han expresado sus condolencias ante esta repentina pérdida: “No estaba preparado para esto. Uno de los artistas con más talento natural de la ciudad. Era fácil de amar y difícil de odiar”.

Trayectoria musical del rapero Big Pokey

Big Pokey fue pionero del movimiento “chooped and screwed”, un género de hip-hop caracterizado por su tempo ralentizado. Lanzó varios álbumes a lo largo de su carrera, entre ellos “The Hardest Pit in the Litter” en 1999, “D-Game” en 2000, “Da Sky’s Da Limit” en 2002 y “Sensei” en 2021.

Descanse en Paz Big Pokey

Además, colaboró con destacados artistas, como Megan Thee Stallion en la canción “Southside Royalty Freestyle” en 2022 y J-Dawg y Lil Keke en el tema “Play Tha Game” lanzado en marzo de este año.

La repentina muerte del rapero deja un vacío en la industria musical y en el corazón de sus fanáticos. Su legado como artista y su contribución al hip-hop en Houston siempre serán recordados. Descanse en paz, Big Pokey.

