Los escándalos del director Quentin Tarantino en su cumpleaños 60

En su cumpleaños número 60 te contamos varios de los escándalos y polémicas que han marcado la carrera y la vida del director Quentin Tarantino , quien de acuerdo con sus dichos se encuentra trabajando en la última de sus películas.

Tarantino nació en Knoxville, Tennessee, Estados Unidos y creció en Los Ángeles. Comenzó a ser reconocido con la película de 1992 “Reservoir Dogs”; sin embargo, ganó un gran número de seguidores en todo el mundo con su película de 1994 “Pulp Fiction”, protagonizada por John Travolta, Uma Thurman, Samuel L. Jackson y Bruce Willis.

Otras películas son:

“Jackie Brown” (1997)

“Kill Bill” volúmenes uno y dos (2003 y 2004)

“Inglorious Basterds” (2009)

“Django Unchained” (2012)

“The Hateful Eight” (2015)

“Érase una vez… en Hollywood” (2019).

¿Por qué son famososas las películas de Tarantino?

Las cintas de Tarantino son reconocidas por escenas de violencia y diálogos extensos, así como colaboraciones recurrentes con Thurman, Jackson y los actores Christoph Waltz, Brad Pitt y Leonardo DiCaprio.

Quienes han trabajado con el también escritor señalan que Tarantino tiene un carácter muy temperamental, además de una personalidad extrovertida y excéntrica, por ello ha protagonizado varios escándalos.

Accidente de Uma Thurman en Kill Bill

Una de las polémicas más reciente que se dieron a conocer fueron imágenes de un accidente de auto durante el rodaje de la segunda parte de ‘Kill Bill’ y en la que resultó herida Uma Thurman.

“Le dije que estaría bien. Le dije que la carretera era toda recta. Le dije que sería seguro. Y no lo era. Estaba equivocado. No la obligué a subirse al carro. Se montó porque confió en mí. Y me creyó. Ese es uno de los mayores remordimientos de mi vida”, dijo Tarantino, al ofrecer disculpas a Thurman.

Tarantino, señalado de apología al racismo por Spike Lee

Además Tarantino fue señalado por el director afroamericano Spike Lee de hacer una apología al racismo con su película “Django sin cadenas”, pero Quentin explicó que todo era una ficción inspirada en un western protagonizado por Franco Nero en el que el argumento era un levantamiento en contra de la explotación racial.

¿Quentin Tarantino trabaja en su última película?

El cineasta señaló que solo planea dirigir un total de diez largometrajes, y le dijo a la agencia Reuters en 2015 que buscaría dedicarse a escrbir novelas y dirigir teatro."Probablemente escribiré novelas, o escribiré teatro o dirigiré teatro, ya veremos. Me gusta la idea en cuanto a no seguir dirigiendo porque eso es todo lo que sabes hacer y sigues haciendo porque eres viejo y ya no tienes las capacidades”.

Por lo que actualmente está trabajando en lo que se espera que sea su última película, supuestamente titulada “The Movie Critic”, y se cree que el rodaje de la película tendrá lugar más adelante en 2023.