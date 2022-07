Quentin Tarantino se convierte en padre por segunda vez

El cineasta Quentin Tarantino y su esposa la modelo Daniella Pick, dieron a conocer que se convirtieron en padres por segunda ocasión.

Tarantino de 59 años de edad, y Daniella Pick, de 38, recibió a su segundo hijo, una hermana pequeña para Leo, el pasado sábado, 2 de julio.

Así lo confirmó el matrimonio a través de un comunicado para la aclamada revista People .

Daniella y Quentin Tarantino están felices de anunciar que Daniella dio a luz a su bebé el 2 de julio de 2022, una hermana pequeña de Leo, su primer hijo expresó la pareja en el comunicado.

La pareja se casó en su casa de Beverly Hills, California, en 2018, aunque desde hace dos años viven en Tel Aviv, Israel, debido a la pandemia de COVID-19.

Especial

El nombre elegido para su primogénito levantó sospechas de que era para honrar a Leonardo DiCaprio, con quien ha trabajado en los filmes ‘Once Upon a Time in Hollywood’ y ‘Django Unchained’.





Quentin confirmó en una entrevista con ‘Jimmy Kimmel Live’ que ese no era el caso, “Casi no lo nombramos Leo porque la gente supondría que lo nombré en honor a Leonardo DiCaprio. No hay nada de malo en eso, pero no fue por eso”.

La idea era que pasaríamos de tres a cuatro meses en Tel Aviv y de tres a cuatro meses en Los Ángeles, pero luego golpeó el COVID. Así que tres o cuatro meses se convirtieron en 12 señaló en esa ocasión.

Quentin Tarantino dijo que aprovechó el tiempo para aprender a hablar hebreo junto a su hijo Leo, “Solo puede decir una palabra y es ‘Abba’.

Tarantino y Pick se conocieron en 2009, cuando el cineasta estaba en Israel, tierra natal de Pick, mientras promocionaba la cinta Inglorious Basterds.

Actualmente, la pareja divide su vida entre Los Ángeles e Israel para dedicarles el mayor tiempo posible a sus hijos.

lhp