Dos protagonistas de “Los Bridgerton” protagonizarán una comedia romántica en Prime Video

La plataforma de streaming Prime Video está en pleno proceso de posproducción de una nueva comedia romántica original del Reino Unido titulada Picture This, la cual contará con la participación estelar de Simone Ashley, reconocida por su papel en Los Bridgerton , y Hero Fiennes Tiffin, conocido por su trabajo en After.

El elenco de la película también incluirá a destacados actores como Phil Dunster, famoso por su participación en Ted Lasso ; Nikesh Patel, reconocido por su papel en London Has Fallen; Adil Ray, conocido por su trabajo en Citizen Khan; Sindhu Vee, reconocida por su participación en Matilda: The Musical; Anoushka Chadha, destacada por su papel en You; Kulvinder Ghir, conocido por su participación en Bend It Like Beckham; y Luke Fetherston, reconocido por su trabajo en Aún arriba.

La dirección de Picture This estará a cargo de Prarthana Mohan, mientras que el guion será escrito por Nikita Lalwani. La película está basada en el guion original de la película australiana Five Blind Dates, escrito por Shaung Hu y Nathan Ramos-Park. La producción de esta adaptación británica estará a cargo de Ben Pugh y Erica Steinberg de 42, con Josh Horsfield y Kari Hatfield de 42 como productores ejecutivos.

¿De qué tratará Picture This?

La trama de Picture This sigue la historia de Pia, interpretada por Simone Ashley, una mujer soltera que dirige un estudio fotográfico en Londres junto a su mejor amigo Jay, interpretado por Luke Fetherston. Ante la presión de su familia para que encuentre el amor, Pia se embarca en una serie de citas a ciegas, mientras se enfrenta a situaciones hilarantes y sinceras en su búsqueda del verdadero amor.

La película será estrenada de manera exclusiva en Prime Video tanto en el Reino Unido como internacionalmente. Tara Erer, directora de originales del norte de Europa de Prime Video, expresó su entusiasmo por este nuevo proyecto:

Estamos muy entusiasmados de ofrecer esta nueva y brillante comedia romántica ambientada en Londres a los clientes de Prime Video. ‘Picture This’ cuenta con un elenco fantástico, con la maravillosa Simone Ashley y Hero Fiennes Tiffin como nuestros protagonistas, así como un brillante equipo de realización. Sabemos que a nuestra audiencia le encantará esta película y se reirá mucho

