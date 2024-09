¡Llegó Joker: Folie à Deux! Fecha, día, lugares y todos los detalles de la preventa

Estamos a pocos días de que Joker: Folie à Deux llegue a la salas de cine de México , es por eso que te contamos todos los detalles para que puedas adquirir tus boletos para verla antes que nadie.

La cinta protagonizada por Joaquin Phoenix y Lady Gaga , bajo la dirección de Todd Phillips, es una de las más esperadas del 2024, no sólo en el país, sino en todo el mundo, ya que la primera rompió récords y devolvió protagonismo al mundo de DC Cómics .

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Cuándo se estrena ‘Joker 2' en México?

De acuerdo a fuentes oficiales, la película se estrenará oficialmente en México el jueves 3 de octubre, por lo que iniciará el fin de semana con una de las cintas más esperadas.

¿Cuándo será la preventa?

Los Estudios Warner en México anunciaron que la preventa comenzará el jueves 19 de septiembre, por lo que no debes de despegarte de las paginas oficiales de tus cines favoritos ya que podrás conocer más exclusivas sobre esto.

La PREVENTA de "Guasón 2: Folie À Deux" inicia el 19 de septiembre. 🃏

Estreno: 3 de octubre, solo en cines. #GuasonPelicula pic.twitter.com/8UFLyvZEhN — WB Pictures México (@WBPictures_Mx) September 11, 2024

Hasta el momento, las dos cadenas de cine nacionales, Cinépolis y Cinemex, no han anunciado sus precios; sin embargo, los boletos de la primera varían entre 60 y 100 pesos; de la segunda, entre 45 y 98 pesos.

Toma en cuenta que por ser estreno, estos precios pueden aumentar y más si se acude al estreno.

¿De qué trata ‘Joker 2'?

Tal como se mencionó, la segunda película continúa donde se quedó la primera, es decir, a Arthur Fleck internado en Arkham, pues está esperando a ser condenado por los crímenes que cometió como el Joker.

No obstante, el camino no ha sido sencillo para él, puesto que tiene que lidiar con los problemas de identidad que tiene, debido a que su múltiple personalidad no cesa. En ese camino es que se enamora, lo que podría cambiar del todo su trastorno.

De acuerdo a lo que se conoce, la película durará 138 minutos; conviene recordar que la película ya se presentó en el Festival de Venecia.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.