El polémico cambio en la ceremonia de los Oscar 2022

La entrega de los premios Oscar reconoce a lo mejor del séptimo arte; sin embargo, para este 2022 la ceremonia buscará renovarse ante la estrepitosa caída de espectadores en las últimas dos entregas de los premios de la Academia de Hollywood y para ello, buscarán reducir el tiempo de duración, ya que en ocasiones supera las 4 horas de transmisión.

La Academia decidió que varios premios de los 23 que se entregarán en la 94a edición de los Premios Oscar el próximo 27 de marzo, no se presentarán en la gala que se transmitirá en vivo y en directo por televisión, sino en una ceremonia previa cuyo contenido será editado y se podrá ver resumido durante la transmisión en vivo.

Los premios que se entregarán antes de la gala televisiva serán 8: Mejor Cortometraje Documental, Montaje, Maquillaje y Peluquería, Música Original, Diseño de Producción, Cortometraje Animado, Cortometraje de Acción en Vivo y Sonido.

La ceremonia dará inicio una hora antes de que comience la transmisión en vivo y en directo para acomodar los respectivos cambios, incluso la Academia seguró que los ganadores de las ocho categorías antes mencionadas contarán con el mismo tiempo para dar sus discursos de aceptación que los demás ganadores y lo harán en el Teatro Dolby frente a los invitados a la gala.

Cabe recordar que la ceremonia de los premios Oscar que se llevó a cabo el año pasado (2020) fue la menos vista en toda la historia de los premios en Estados Unidos, con 9,23 millones de espectadores, lo que representó una caída del 51% con respecto a los 18,69 millones que vieron la gala en 2019.

Cabe recordar que en 2019, la Academia de Hollywood causó un gran revuelo luego de anunciar que varios premios se presentarían durante las pausas comerciales de la ceremonia, lo que le obligó a cancelar sus planes.

Premios Oscar 2022 y el equilibrio que buscan

“Nos damos cuenta de que este tipo de cambios pueden generar preocupación sobre la equidad, y les pedimos que comprendan que nuestro objetivo ha sido encontrar un equilibrio en el que los nominados, los ganadores, los miembros y la audiencia tengan una experiencia gratificante con el programa”, escribió en días pasados el presidente de la Academia, David Rubin, a través de un correo electrónico en el que anunciaba las modificaciones para este 2022.

“En el futuro, evaluaremos este cambio y continuaremos buscando formas adicionales de hacer que nuestro espectáculo sea más entretenido y más emocionante para todos los involucrados, dentro del Teatro Dolby y viéndolo desde casa”, añadió.

David Rubin, presidente de la Academia, considera que el cambio podrá venirle bien a la gala, ya que la haría más ágil y entretenida; sin embargo, de acuerdo con la revista Variety, la noticia no ha caído nada bien en el gremio del séptimo arte, principalmente en las categorías que no serán entregadas en directo durante la gala.

“Estamos profundamente decepcionados por la decisión de la Academia de alterar la forma en que ciertas categorías, incluida la edición de películas, se presentarán en la transmisión de los Oscar”, dijo la Junta Directiva de Editores de Cine Estadounidense en un comunicado.

“Envía un mensaje de que algunas disciplinas creativas son más vitales que otras. Nada podría estar más lejos de la vedad y todos los que hacen películas lo saben”, añade.

Guillermo del Toro muestra su malestar

Por su parte, el director mexicano Guillermo del Toro, cuyo filme “Nightmare alley” está nominada a varios premios de la Academia, mostró su inconformidad durante un discurso de aceptación por el Premio al Logro Cinematográfico de la Asociación de Críticos de Hollywood: “Los nominados que tenemos aquí, la mayoría de los que tenemos aquí esta noche, (trabajaron) contra muchas, muchas dificultades y no hacemos (películas) solos. Las hacemos juntos, y la gente que las hizo con nosotros lo hizo arriesgándolo todo en una pandemia, presentándose, cumpliendo al día, un poco era un milagro”.

“Debo decir que si algún año era el año para pensarlo, este no es el año para no escuchar sus nombres en vivo en los Oscar. Este es el año para decirlos y decirlos fuerte”, añadió. “No deberíamos hacerlo este año; no deberíamos hacerlo nunca, pero no este año... Y debemos decir que este... 2021 fue un gran año para las películas”, finalizó.

