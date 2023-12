La considerada la tercera mejor película del siglo saldrá del catálogo de Netflix en diciembre

Paul Thomas Anderson ha logrado hacer historia en el cine desde su debut con Hard Eight, Sidney en 1996. Conforme han pasado los años, Thomas Anderson ha demostrado sus habilidades en el cine, su última entrega Licorice Pizza, fue nominada a Mejor película en los premios Oscar de 2022; pero el director y guionista tiene una película que ha sido considerada una de las mejores del siglo, y además se encuentra actualmente en Netflix.

A pesar de que la cinta es considerada la tercera mejor película del siglo, Netflix decidió sacarla de su catálogo en el mes de diciembre del 20023, es por este motivo que la empresa ha dado a conocer que podría ser la última oportunidad para verla o al menos apreciarla en su plataforma, así que se ha dado a conocer la última fecha para poder verla.

La cinta fue estrenada en el 2007, y fue la película más icónica y aclamada de Thomas Anderson. El largometraje lleva por título There Will Be Blood, protagonizada por Daniel Day-Lewis, la historia es una adaptación de la novela ¡Petróleo!, escrita por Upton Sinclair, la cinta fue nominada a 137 premios y ganadora de 116 galardones.

There Will Be Blood la tercera mejor película del siglo

There Will Be Blood cuenta la historia de Daniel Plainview, un hombre con sed de poder y dinero que revolucionará por completo la vida de una comunidad al oeste de Estados Unidos que, a principios del siglo XX, aún no se encontraba bien establecida y apenas comenzaba a explotar el petróleo, recurso que daría poder y dinero a quien supiera usarlo.

There Will Be Blood (2007)

La cinta le otorgó a Daniel Day-Lewis su segundo Oscar como Mejor actor, junto con Lewis, también se encuentra la espectacular actuación de Paul Dano, quien le da vida a Eli y Paul Sunday. La interpretación fue tan buena que gran parte del público ha exigido que se le dé un premio por ese papel.

Por sus actuaciones e historia, There Will Be Blood es considerada por algunos medios como la BBC digna de pertenecer a la lista de las tres mejores películas del siglo XXI. La plataforma Netflix ahora mismo la tiene en su catálogo, pero la cinta, aunque buena deberá salir para integrar nuevos proyectos, el largometraje abandonará la plataforma el próximo 14 de diciembre.

