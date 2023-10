Esta es la historia real en la que está inspirada la nueva película de Martin Scorsese: ”Los asesinos de la luna de las flores”

El pasado 20 de octubre se estrenó la última película de Martin Scorsese, “Los Asesinos de la Luna de las Flores” , una producción protagonizada por estrellas de la talla de Leonardo DiCaprio, Robert De Niro y Lily Gladstone. Sin embargo, detrás de este emocionante filme se encuentra una historia real sumamente escalofriante que sirvió como inspiración para la trama.

William Hale, el personaje de Robert De Niro en “Los Asesinos de la Luna de las Flores” pronuncia una frase que resuena en la mente del espectador: “No lo recordarán”. Sin embargo, esta línea es más que una simple declaración cinematográfica; se refiere a una dolorosa verdad que ha sido en gran parte olvidada. En la década de 1920, docenas de miembros del pueblo originario Nación Osage de Oklahoma fueron asesinados brutalmente.

Este oscuro episodio de la historia se ocultó en las sombras hasta que David Grann publicó su detallada investigación en el bestseller “Killers of the Flower Moon: The Osage Murders and the Birth of the FBI” , que inspiró la película. Mientras escribía el libro, Grann se encontraba asombrado por la respuesta común de las personas: “No puedo creer que nunca me enteré de esto”.

Una historia olvidada

El centro de “Los Asesinos de la Luna de las Flores”, tanto en el libro como en la película, es el personaje de Mollie Burkhart, interpretado por Lily Gladstone. Mollie era una Osage modesta y rica gracias al petróleo, y su familia fue blanco de ataques brutales. Su historia es un ejemplo conmovedor de la mentalidad cultural que permitió el llamado “Reinado del Terror” y que finalmente fue expuesta.

La desposesión de los nativos americanos comenzó con la llegada de Colón y se prolongó durante siglos. En el siglo XIX, el gobierno de Estados Unidos forzó a los Osage a abandonar sus tierras en Kansas, y más tarde, en el siglo XX, el petróleo los convirtió en una de las comunidades más ricas per cápita del mundo. A pesar de su riqueza, muchos indígenas fueron etiquetados como “incompetentes” , una designación basada en su ascendencia y utilizada para justificar la supervisión de cómo gastaban su dinero.

La película de Scorsese, al igual que el libro, destaca la historia personal de Mollie y el prejuicio cultural que subyacía en estos crímenes. El filme, a diferencia del libro, revela las identidades de los asesinos temprano en la trama. En la década de 1920, William Hale, un adinerado magnate ganadero de Osage, consideraba a los nativos americanos como inferiores y pretendía ser su benefactor. La película explora la compleja relación entre Ernest Burkhart, interpretado por Leonardo DiCaprio , y Mollie, manteniendo a los espectadores en vilo sobre las motivaciones de Ernest.

A medida que los asesinatos de Osage se multiplicaron y alarmaron a la comunidad, el FBI intervino para investigar. La historia cobró notoriedad nacional y fue cubierta por medios de comunicación como The New York Times , pero con un enfoque que a menudo ignoraba a las víctimas nativas. Sin embargo, la película y el libro recuerdan la importancia de esta historia olvidada.

