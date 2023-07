Muere el nieto de Robert de Niro, tenía 19 años

A través de su cuenta de Instagram, la hija del actor, Robert De Niro; Drena De Niro, anunció la muerte de su hijo, Leandro De Niro Rodríguez quien tenía 19 años, según medios especializados como TMZ , el cuerpo del joven fue hallado sin huellas de violencia.

¿Qué pasó con el nieto de Robert de Niro?

De acuerdo a los reportes periciales, el cuerpo del joven actor fue encontrado en una silla sin signos vitales, por lo que se presume que la causa del fallecimiento fue una sobredosis, ya que alrededor de la habitación se encontraron restos de estupefacientes.

¿Cómo reaccionó la familia De Niro?

La muerte del joven fue confirmada por su madre, quien le dedicó un mensaje en Instagram en el que le decía que “ojalá el amor pudiera haberlo salvado”.





“Mi hermoso y dulce ángel. Te he amado más allá de las palabras o la descripción desde el momento en que te sentí en mi vientre, has sido mi alegría, mi corazón y todo lo que siempre fue puro y real en mi vida. Desearía estar contigo en este momento. Desearía estar contigo. No sé cómo vivir sin ti, pero intentaré sigue y difunde el amor y la luz que tanto me hiciste sentir al convertirme en tu mamá. Eras tan profundamente amado y apreciado y desearía que solo el amor pudiera haberte salvado... Lo siento mucho, mi bebé. “Lo siento mucho. Descansa en paz y en el paraíso eterno, mi querido niño”.

Por su parte, el renombrado Robert de Niro, lamentó la muerte de su nieto, pero pidió respeto para su familia para poder llorar la perdida de Leo.

