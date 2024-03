Stranger Things 5: El creador de la serie de Netflix comparte nuevas imágenes de uno de los protagonistas

Una de las series más famosas dentro de Netflix es Stranger Things, producción que ha cautivado a gran parte del público por su trama de ciencia ficción y sus protagonistas que hemos visto crecer a lo largo de las cuatro temporadas. La producción llegará a su cierre con Stranger Things 5, una quinta y última temporada que buscaría cerrar todo lo que hemos visto hasta el momento.

La noticia del rodaje de Stranger Things 5 emocionó a los fanáticos, y esto ha crecido gracias al creador de la serie que ha compartido en redes sociales varias fotografías de los protagonistas y parte del elenco en las grabaciones; entre los que ha destacado es uno de los actores más importantes de la producción. Las imágenes han emocionado a los fanáticos, pues pudimos ver el primer vistazo a Will Byers.

Comparten los primeros vistazos de Will Byers para Stranger Things 5

Will Byers, interpretado por Noah Schnapp, es uno de los grandes protagonistas de la serie; un personaje que nos dejó con el corazón en la mano después de la primera temporada. Tras sus primeras apariciones consiguió convertirse en parte principal del elenco y ganando una gran base de fanáticos, esto debido a su habilidad de comunicarse con Joyce a través de bombillas.

Ross Duffer, productor de la serie, decidió usar las redes sociales para mantener la emoción de los fanáticos y compartir las primeras imágenes de Noah Schnapp en su papel de Will, además de que es la primera vez que podremos ver al personaje en la nueva temporada de Stranger Things, lo impresionante fue el cambio físico que tuvo Noah desde la primera temporada.

Las imágenes han estallado en la red, desatando la locura de los fans ante el nuevo look de Will, interpretado por el gran Noah Schnapp. El nuevo corte de pelo del personaje, así como ha crecido, han sido algunos de los aspectos más comentados en redes sociales. Aún no se tiene una fecha exacta para el estreno de Stranger Things 5, pero se espera que llegue en 2024 o 2025.

