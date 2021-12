Netflix tiene escondidas estas películas: recomendaciones para ver

¿Te has cansado de buscar en el catálogo de Netflix películas y series que no te convencen?, en este artículo conocerás 5 films que son verdaderos tesoros escondidos en la plataforma de streaming. Estas son las recomendaciones que debes ver y que no todos conocen.

5 películas escondidas que debes ver en Netflix

Hacksaw Ridge (2016)

Conocida en Hispanoamérica como, ‘Hasta el último hombre’ este film dirigido por Mel Gibson cuenta la historia de un joven religioso que fue a la Segunda Guerra Mundial, pero no precisamente para combatir.

El joven llegó al campo de batalla sin armas, con el objetivo de asistir a los heridos. A pesar de que fue objeto de burla, este soldado recibió la medalla de honor por salvar a setenta y cinco hombres

Está basada en la historia real del soldado del Ejército de EE. UU. Desmond Doss.

Lo que queda del día (1993)

Basada en una novela de 1989, estas es una de las películas que se esconde en Netflix, y que forma parte de estas 5 recomendaciones. Cuenta la historia del mayordomo de una gran mansión de Inglaterra, quien decide viajar por Inglaterra para encontrar a una mujer que había trabajado en la gran mansión.

Descubrirá con el tiempo que estaba enamorado de ella, y ella de él, sin embargo, al momento de su encuentro es demasiado tarde para revivir el romance.

Lucha por la libertad (2006)

Su nombre original es Free State of Jones es una de las películas de Netflix que se encuentra ambientada en la Guerra Civil de EUA, y está protagonizada por Matthew McConaughey y Gugu Mbatha-Raw, y dirigida por Gary Ross.

Durante la Guerra civil estadounidense en 1863, Newton Knight, un campesino de Misisipi, lidera un grupo de desertores confederados contra la esclavitud en el Condado de Jones. Esta cinta está inspirada en la verdadera historia de los desertores confederados contra la esclavitud en el Condado de Jones.

The Girl With the Dragon Tattoo (2011)

Conocida como La chica del dragón tatuado, en Hispanoamérica, esta es otra de las películas de Netflix que no son tendencia, pero que debes ver.

Está dirigida por el afamado director David Fincher y protagonizada por Daniel Craig y Rooney Mara. La cinta ganó un Oscar a mejor edición, y cuenta la historia del periodista Mikael Blomkvist (Daniel Craig), copropietario de la revista Millennium, quien pierdo todo al ser acusado de difamación.

Luego recibe una misteriosa propuesta de trabajo, donde un empresario le pide que resuelva un crimen, a cambio de la información que demostraría que es inocente.

Del crepúsculo al amanecer (1996)

El director de Sin City (2005) tiene un film en Ntflix que sin duda no debes perderte. Se trata de una película de acción, y terror de 1996 escrita por Quentin Tarantino.

En su reparto hay estrellas como George Clooney, Quentin Tarantino, Harvey Keitel y Salma Hayek; y cuenta la historia de los hermanos Seth (George Clooney) y Richard Gecko (Quentin Tarantino) que luego de cometer un robo con asesinato deben huir a México. Durante su huida secuestran una familia con quienes continuarán una aventura oscura, que terminará con el enfrentamiento con seres satánicos.

Estas son 5 películas escondidas en Netflix , y que por su calidad y trama forma parte de estas recomendaciones, por si no sabes qué ver en la plataforma.

