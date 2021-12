Estos son todos los estrenos que tiene planeado el MCU para 2022

El Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) sigue sorprendiendo a los fans con los lanzamientos de este año, pero 2022 no será la excepción con los estrenos que tienen preparados.

Algunos de los estrenos que trajo este 2022 MCU tanto en el cine como en series fueron WandaVision, The falcon and the Winter Soldier, Loki, la Viuda Negra, Eternals, Hawkeye y la tercera entrega de Tom Holland con Spiderman: No Way Home.

Cuáles son los estrenos de MCU para 2022

Estas son las películas y series de MCU que están programadas para salir a lo largo de 2022:

Doctor Strange in the Multiverse of Madness

Benedict Cumberbatch está de vuelta para repetir su papel como Dr. Strange junto a los actores Rachel McAdams y Benedict Wong, Christine Palmer y Wong, respectivamente. Si bien la mayor parte de la trama aún es en gran parte desconocida, lo que se sabe es que Doctor Strange sigue en su investigación sobre la piedra del tiempo .

Y, claro, todo está listo para explorar el concepto del multiverso dentro del MCU, algo que aún no se ha hecho en gran medida, pero que inició con Spiderman: No Way Home.

Lo que también se sabe es que Elizabeth Olsen está programada para hacer una aparición en su papel de Wanda Maximoff, lo que lleva a un vínculo con el éxito de WandaVision.

Doctor Strange 2 In The Multiverse Of Madness (2022) First Look Trailer | Marvel Studios & Disney+

Thor: Love and Thunder

El primer personaje del MCU en tener una cuarta película en la que la próxima aparición de Thor parece prometedora. Después de obtener críticas abrumadoramente positivas en sus cintas anteriores.

Chris Hemsworth, por supuesto, está listo para repetir su papel siendo el Dios nórdico del trueno al que se le unirá Tessa Thompson como Valkyrie, junto con personajes qu e no hemos visto en mucho tiempo.

THOR 4: Love and Thunder (2022) FIRST LOOK TRAILER | Marvel Studios

Los Guardianes de la Galaxia también se unirán a Thor en sus escapadas intergalácticas.

Si bien los detalles de la trama son escasos, tenemos algo de información. Sabemos que el productor Kevin Feige ha declarado que la película adapta muchos elementos de los cómics, que incluyen la introducción de Jane Foster como Lady Thor.

Black Panther: Wakanda Forever

Tras el fallecimiento de Chadwick Boseman en agosto de 2020, los fanáticos se quedaron de luto y preguntándose a dónde iría la franquicia a partir de ahí.

Al igual que las otras dos películas del MCU que saldrán en 2022, los detalles sobre la película son pocos y distantes entre sí. Sin embargo, actores como Letitia Wright, Winston Duke, Danai Gurira, Daniel Kaluuya y Lupita Nyong’o regresarán para repetir sus papeles.

El actor mexicano Tenoch Huerta ha sido elegido alimentando la especulación de que el antagonista principal de la película será Namor.

BLACK PANTHER 2: Wakanda Forever (2022) Teaser Trailer | Marvel Studios & Disney+

Ms. Marvel

Esta serie está lista para servir como la historia de origen de Ms. Marve, quien será interpretada por la actriz Iman Vellani.

Marvel Studios’ Ms. Marvel (2022) FULL TEASER TRAILER | Disney+

