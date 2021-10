Disney retrasa los estrenos de Marvel para el 2022: checa las fechas

Disney, la compañía que desde 2009 maneja las entregas del mundo de superhéroes de Marvel, realizó un sorpresivo anuncio sobre los estrenos para los próximos años: todo se retrasa.

Los fanáticos del MCU (Mundo Cinematográfico de Marvel) han esperado por largo tiempo los estrenos anunciados tiempo atrás. Algunos de ellos, como Doctor Strange in the Multiverse of Madness han generado altas expectativas por los cambios que podría suponer para estos superhéroes, con la posible llegada del Multiverso.

Sin embargo, Disney acaba de anunciar que la larga espera será más larga aún. Los estrenos de esta corporación del entretenimiento, especialmente los vinculados a Marvel, se retrasaron por semanas, meses e incluso casi un año.

El MCU y sus estrenos son siempre eventos complejos, ya que el hilo narrativo viaja a través de todas las películas, formando así el Universo Marvel. En este sentido, como muchas películas se interconectan entre sí, el retraso de una, supone la dilación de las demás.

Además, el orden de lanzamiento no se puede alterar, y no puede pasar demasiado tiempo entre una película y otra, con el fin de que los espectadores no pierdan el hilo.

Considerando esto, Disney aplazó el calendario por las consecuencias en la industria que tuvo la pandemia, y solo conservó las fechas de los estrenos de The Eternals y la tercera película de Tom Holland como Spider-Man. Por otro lado, decidió suprimir algunos proyectos que estaban en fila, pero que aún no tenían un título asignado.

¿Ya estás poniéndote al día con el MCU?



El 4 de noviembre llega #Eternals, solo en cines. pic.twitter.com/3bx1VPyVUh — MarvelLATAM (@MarvelLATAM) October 16, 2021

Así quedaron las fechas de estrenos de Disney y Marvel

-Doctor Strange in the Multiverse of Madness – Retrasado del 25 de marzo de 2022 al 6 de mayo de 2022.

-Thor: Love and Thunder - Retrasado del 6 de mayo de 2022 al 8 de julio de 2022.

-Black Panther: Wakanda Forever - Retrasado del 8 de julio de 2022 al 11 de noviembre de 2022.

- Indiana Jones 5 - Retrasado del 29 de julio de 2022 al 30 de junio de 2023.

-The Marvels - Retrasado del 11 de noviembre de 2022 al 17 de febrero de 2023

-Ant-Man and the Wasp: Quantumania - Retrasado del 17 de febrero de 2023 al 28 de julio de 2023

-Proyecto sin título de Marvel - Adelantado del 10 de noviembre de 2023 al 3 de noviembre de 2023.

-Proyecto sin título de Disney Live Action - 14 de julio de 2023 - Eliminada del calendario.

-Proyecto sin título de Marvel - 28 de julio de 2023 - Eliminada del calendario.

-Proyecto sin título de Marvel - 6 de octubre de 2023 - Eliminada del calendario.

-Proyecto sin título de 20th Century - 20 de octubre de 2023 - Eliminada del calendario.

Así quedaron los estrenos de Marvel , que Disney decidió aplazar, para la tristeza de los fanáticos de este Universo cada vez más complejo.

