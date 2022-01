Britney Spears explota contra su hermana Jamie Lynn

La estrella del pop, Britney Spears, se encuentra en una guerra pública contra su hermana Jamie Lynn Spears, a quien le ha pedido a través de una carta legal enviada por su abogado Mathew Rosengart, que deje de hablar de ella durante la promoción de su libro de memorias “Things I Should Said” (Cosas que debería decir).

El libro de Jamie Lynn salió el pasado martes y desde entonces ha dado de qué hablar, principalmente porque Lynn ha estado usando el nombre de Britney Spears para promocionarlo, es por eso que Rosengart, abogado de la estrella del pop, envió una carta exigiendo a la menor de la familia Spears que “cese y desista de hacer referencias despectivas a Britney durante la campaña promocional del libro”.

¿Qué dice la carta que Britney Spears le envió a su hermana?

El sitio Page Six tuvo acceso a la carta que Britney Spears le envió a su hermana a través de su abogado, donde le deja en claro que ya no será intimidada por ningún miembro de su familia:

“Escribimos con reparo porque lo último que quiere Britney es llamar más la atención sobre su libro inoportuno y sus afirmaciones engañosas o escandalosas sobre ella”, dice la misiva. “Aunque Britney no ha leído y no tiene la intención de leer su libro, ella y millones de sus fans se sorprendieron al ver cómo la ha explotado para obtener ganancias monetarias. Ella no lo tolerará, ni debería hacerlo”, añade el texto.

Eso no es todo, la misma carta le recuerda a Jamie Lynn que los abusos que la cantante soportó durante su tutela de 13 años, establecida por Jamie Spears (padre), para tomar el control de los asuntos de la cantante. “Tras haber estado durante trece años bajo una tutela que la despojó de sus derechos civiles y sus libertades fundamentales, Britney no será intimidada por sus padres ni por nadie más”.

Asimismo, la misiva advierte que algunas declaraciones pueden ser difamatorias y podrían ser objeto de acciones legales. “Britney fue el sostén de la familia y también te apoyaba. Explotar públicamente quejas falsas o fantásticas está mal, especialmente si están destinadas a vender libros. Es potencialmente ilegal o difamatorio”.

“Recientemente declaraste que el libro ‘no era sobre ella’. Ella te toma la palabra y, por lo tanto, te exigimos que dejes de hablar de Britney durante tu campaña promocional. Si no lo haces o la difamas, Britney Spears se verá obligada a considerar y emprender todas las acciones legales que considere apropiadas”, añade.

¿Qué dice el libro de Jamie Lynn?

Jamie Lynn saltó al estrellato gracias a la serie de televisión “Zoey 101” y por su participación en Sweet Magnolias de Netflix, y aunque se ha mantenido la mayor parte con un perfil bajo, la semana pasada declaró para “Good Morning America” que “no sabía lo que estaba pasando”, cuando Britney Spears fue puesta bajo una tutela legal controlada por su padre y aseguró que ella no se vio beneficiada y prefirió distanciarse luego de quedar embarazada a los 17 años.

“Cuando necesitó ayuda, establecí formas de hacerlo, me tomé la molestia de asegurarme de que tuviera los contactos que necesitaba para, posiblemente, seguir adelante y poner fin a esta tutela y acabar con todo esto para nuestra familia. Si va a causar tanta discordia, ¿por qué no continuar? Incluso hablé con su equipo legal, … su anterior equipo legal, y eso no terminó bien para mí”, declaró Lynn.

En uno de los extractos del libro “Things I Should Said”, Lynn acusa a Britney de “lanzarla a los lobos mediáticos” cuando declaró ante un juzgado que deseaba hacer una demanda contra toda su familia, asimismo, describe el comportamiento de la cantante cuando crecía como “paranoico” y “errático”.

Cabe recordar que la justicia le dio la razón a la cantante y en noviembre de 2021 finalizó la tutela de la ‘Princesa del pop’.

