Esta es la lista completa de los ganadores del Grammy 2024

La 66ª edición de los premios Grammy , celebrada el domingo 4 de febrero en Los Ángeles, fue una noche marcada por el talento femenino y momentos inolvidables. Taylor Swift se llevó la atención al romper récords con su Grammy al Mejor Álbum del Año por Midnights, convirtiéndose en la artista con más galardones en esa categoría en la historia de los Grammy.

La maestría de ceremonias estuvo a cargo del presentador y comediante Trevor Noah, quien guió a la audiencia a través de una velada llena de emociones y sorpresas. Las categorías más destacadas fueron conquistadas por talentosas artistas femeninas como Taylor Swift, Miley Cyrus y Billie Eilish.

Taylor Swift , al recibir su Grammy, expresó su alegría al afirmar:

Me encantaría decirles que este es el momento más feliz de mi vida, pero me siento así de feliz cuando creo música y toco en espectáculos

Mientras tanto, Miley Cyrus fue reconocida por la Mejor Grabación del Año con Flowers, y Billie Eilish triunfó en la categoría de Mejor Canción del Año por What Was I Made For?.

Lista completa de ganadores del Grammy 2024

Mejor Álbum del Año : “Midnights” - Taylor Swift

Mejor Grabación Dance/Electrónica: Skrillex, Fred again.. & Flowdan - “Rumble”

