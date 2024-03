Preparan nueva adaptación cinematográfica de “La historia interminable”, ahora en forma de Saga

La mágica y entrañable obra literaria La historia interminable está a punto de regresar a la pantalla grande con una nueva adaptación que promete llevar a los espectadores a un emocionante viaje a través del mundo de Fantástica.

La novela, escrita por el difunto autor alemán Michael Ende, que cautivó a lectores de todas las edades desde su publicación en 1979, será revivida gracias a una asociación entre Michael Ende Productions y la reconocida productora See-Saw Films. Esta colaboración dará vida al universo de Fantástica a través de múltiples películas de acción real, ofreciendo así una experiencia cinematográfica única y emocionante.

El anuncio pone fin a la espera de los fans de una de las propiedades de fantasía más queridas que aún no se había aprovechado completamente para el público moderno. La noticia de esta nueva adaptación ha generado un gran interés en todo el mundo, tanto entre estudios cinematográficos como entre plataformas de streaming.

See-Saw Films, conocida por su experiencia en la adaptación de literatura destacada para la pantalla, se une a Michael Ende Productions en este emocionante proyecto. Con películas aclamadas como Lion y The Power of the Dog en su historial, así como los éxitos televisivos recientes Heartstopper y Slow Horses, la productora está preparada para ofrecer una adaptación fiel y emocionante de La historia interminable.

¿De qué trata La historia interminable?

Publicada originalmente en 1979, La historia interminable se convirtió en un fenómeno literario, traducido a 45 idiomas y vendiendo millones de copias en todo el mundo. La historia sigue a Bastian Balthasar Bux, un niño imaginativo que se encuentra con el misterioso libro La historia interminable y es transportado al fantástico mundo de Fantástica, donde se une al valiente Atréyu en su misión para salvar el reino de la destrucción por parte de una fuerza maligna conocida como “La Nada”.

Los productores de la nueva adaptación están entusiasmados por la oportunidad de ofrecer una nueva perspectiva de esta historia atemporal. Según Iain Canning de See-Saw Films, “La historia es a la vez oportuna y atemporal, y realmente tiene la oportunidad de ser contada de una manera nueva”. La intención es crear una experiencia que resuene con las audiencias de todas las edades y que agregue nuevas capas de significado a la historia original.

El proceso de producción está en marcha, con la tarea de encontrar al equipo creativo adecuado para dar vida a la visión de la novela antes de comenzar la filmación. Los detalles exactos sobre la producción, incluido el número de películas que se realizarán, se determinarán una vez que se forme el equipo creativo.

Aunque la nueva adaptación de La historia interminable buscará ofrecer una perspectiva moderna de la historia, su regreso a las pantallas llega en medio de un resurgimiento de la nostalgia de los años 80, liderada por programas como Stranger Things .

Con un equipo de producción de primer nivel y un elenco de talentosos creadores, la nueva adaptación de La historia interminable está lista para llevar a los espectadores a un emocionante viaje a través de Fantástica, donde descubrirán la magia, la aventura y la importancia de las historias en nuestras vidas.

