De la acción a la comedia: Conoce la cinta romcom protagonizada por Keanu Reeves y Winona Ryder

Keanu Reeves es un actor que volvió a la fama tras sus cintas John Wick , pero durante la espera entre la segunda y tercera cinta, el actor participó en una película junto a Winona Ryder, largometraje lejos de la acción, pero concentrado en la comedia y que ha sido aplaudida por parte del público por el guion y la historia que cuenta.

La película se llama La boda de mi ex y fue estrenada en 2018, el largometraje ofrece una trama divertida y original que ha captado la atención de los espectadores. La cinta cuenta la historia de dos personas que se encuentran en camino a una boda, mostrando la visión pesimista que tienen ante el amor, y cómo poco a poco pueden cambiar esa idea.

La cinta fue bien calificada en SensaCine y FilmAffinity, obteniendo calificación arriba del promedio, esto debido a que la cinta no cuenta una historia de amor típica, muestra una versión contraría a todo lo que se cuenta sobre el amor, además de que Keanu Reeves y Winona Ryder cumplen con su papel de ser pesimista ante este sentimiento.

Keanu Reeves y Winona Ryder protagonizan La boda de mi ex

La boda de mi ex, muestra a Frank (Keanu Reeves) y Lindsay (Winona Ryder), se encuentran en camino a una boda y rápidamente descubren que tienen mucho en común, incluso la antipatía ante la pareja que se casa. Además de compartir la visión pesimista de la vida y las relaciones sentimentales. Un guion novedoso que puede ser disfrutado en una streaming.

La cinta se encuentra en la plataforma de Amazon Prime Video, el largometraje dirigido y escrito por Victor Levin, destaca por la química entre sus protagonistas y las conversaciones entre Frank y Lindsay, que oscilan entre lo monótono y lo profundamente reflexivo, logrando tener una historia que hace pensar al público.

Keanu Reeves y Winona Ryder muestran una gran química, además de ser amigos en la vida real se puede ver en la pantalla cómo se transmite todo esto. Sus personajes, que, aunque no son los novios, muestran algo diferente, pero brillante a lo largo de la cinta.

