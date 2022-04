Johnny Depp y Amber Heard otra vez a juicio: “Es un exmarido vengativo”

Luego de la batalla legal que sostuvo Johnny Depp contra Amber Heard y el medio británico, “The Sun”, la ex pareja volvió a ir juicio en los tribunales de los Estados Unidos, esto luego de que el actor de Piratas del Caribe demandara a su ex pareja por 50 millones de dólares por el delito de difamación gracias un artículo publicado en The Washington Post en 2018.

Ahora con la batalla legal comenzó el martes 12 de abril del prese año en Virginia, Estados Unidos, los abogados de la actriz aseguraron que las declaraciones a las que Heard hace referencia en el artículo publicado son totalmente ciertas y que además tiene derecho a expresar sus puntos de vista.

Durante años, todo lo que el señor Depp ha querido es humillar a Amber, perseguirla, arruinar su carrera. Es un exmarido obsesionado con la venganza aseguró Benjamin Rottenborn, abogado de Amber Heard.

Por su parte, la también defensora de la modelo, Elaine Bredehoft, señaló las presuntas agresiones de Johnny Depp en contra de la protagonista de Aquaman.

Cabe recordar que el juicio entre la ex pareja de Hollywood, está siendo televisado en los Estados Unidos, además de dentro del listado de testimonios están personalidades como las de Elon Musk y James Franko.

Johnny Depp pierde juicio contra diario inglés que dijo que era un marido violento

La defensa de “The Sun” se basó en 14 acusaciones de violencia contra el actor entre principios de 2013 y mayo de 2016.





Tras el nuevo juicio iniciado el 12 de abril del 2022, cabe recordar que en noviembre del 2020, el actor Johnny Depp perdió el juicio en contra del diario británico “The Sun”, luego de que éste lo calificara de “maltratador de esposas”.

El artista de 58 años presentó una demanda contra News Group Newspaper (NGN), dueño “The Sun”, y contra su director ejecutivo, Dan Wootton, por un artículo difundido en 2018 en el que ese medio lo calificaba de maltrata a su esposa Amber Heard.

El Tribunal Superior de Londres rechazó la demanda hecha por Depp, argumentando que NGN había demostrado que lo escrito en el artículo era “substancialmente cierto”.

No resulta necesario tomar en consideración si el artículo fue justo o si los demandados actuaron con malicia, porque todos esos aspectos son irrelevantes frente la defensa de la verdad que exige la ley dijo el juez durante el juicio del 2020.

