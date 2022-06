House of the Dragon: Estreno e historia de la precuela de Game of Thrones

Luego de 8 temporadas donde los fans no quedaron muy satisfechos por el final de la serie, HBO Max apuesta a retomar el universo de Game Of Thrones con House of the Dragon, una serie precuela que está ambientada 300 años antes a los acontecimientos que vimos durante 73 capítulos.

De qué trata House of the Dragon

House Of The Dragon se sitúa 300 años antes de Game Of Thrones y está basada en el libro “Fuego y Sangre” de George R.R. Martin, en el que se narra la historia de los Targaryen y una guerra civil que tuvo lugar entre los hermanos Aegon II y Rhaenyra por el trono al morir su pade, Viserys I. Aquella guerra enfrentó a todo el Poniente contra ellos mismos y con casas como la de los Stark y los Lannister unidos a ambos bandos. Es ahí donde la gran mayoría de los poderosos dragones de la Casa Targaryen murieron para después extinguirse por completo, hasta que cientos de años después Daenerys Targaryen incubara tres huevos de los que nacerían nuevos dragones.

Así que si estás esperando ver a Arya Stark, Tyrion Lannister o Jon Snow esta serie no es el caso, aunque a este último sí lo podrás ver de nuevo, pues HBO Max confirmó recientemente que habrá una serie propia del hijo bastardo de Ned Stark.

¿Cuándo se estrena House Of The Dragon?

HBO Max ha hecho oficial que House of the Dragon será estrenada el 21 de agosto de 2022.

Cabe mencionar que la casa productora mantiene la costumbre de emitir sus series estrenando un capítulo a la semana, por lo que podemos vislumbrar que ese día solo veremos un capítulo de House of the Dragon, sin embargo es probable que para darle empuje al estreno sean lanzados dos.

