Esta es la canción generada por IA que podría ser nominada al Grammy

En medio de la creciente ola de innovación desencadenada por la inteligencia artificial (IA) , la música se ha convertido en un campo de batalla inesperado. La canción generada por IA titulada “Heart on My Sleeve” ha logrado imitar con notable precisión el estilo y la voz de figuras de la música como Drake y The Weeknd, y ahora, esa misma canción ha sido presentada como candidata a los premios Grammy.

Esta pista única fue desarrollada por un enigmático individuo conocido simplemente como “Ghostwriter977" y cuenta con voces creadas por inteligencia artificial. Según Variety , Ghostwriter977 ha inscrito la canción para competir en las categorías de “Mejor Canción de Rap” y “Canción del Año” en los premios Grammy. Esta inscripción llega en un momento en que la industria musical aún está buscando la mejor forma de lidiar con la creciente influencia de la inteligencia artificial, que plantea desafíos a compositores, productores y músicos humanos.

Aunque la canción fue rápidamente retirada de los servicios de streaming, se ha informado que cumple con los criterios necesarios para ser considerada en los premios Grammy . Harvey Mason Jr., CEO de la Recording Academy, expresó su opinión sobre este controvertido tema al New York Times , diciendo: “Tan pronto escuché ese disco, supe que iba a ser algo con lo que tendríamos que lidiar desde el punto de vista de la Academia, pero también desde el punto de vista de la industria y la comunidad musical”. Añadió que, desde el punto de vista creativo, la canción es elegible debido a que fue escrita por un ser humano.

A principios de este verano, Mason Jr. presentó nuevas reglas para el manejo de presentaciones de inteligencia artificial por parte de la Academia de Grabación. Según estas reglas, se puede inscribir música asistida por IA, pero solo se premiará a los humanos que hayan “contribuido significativamente”. En categorías como “Canción del Año”, la mayoría de la canción nominada debe ser obra de creadores humanos, no de IA generativa basada en texto como ChatGPT. Esto significa que Ghostwriter977, como ser humano, sería el ganador en caso de recibir el premio, no los artistas que inspiraron la canción, como The Weeknd o Drake.

Otras canciones generadas por IA

"Heart on My Sleeve” no es un caso aislado. Ghostwriter977 reveló recientemente en Twitter que creó una canción utilizando las voces de 21 Savage y Travis Scott, logrando una similitud sorprendentemente precisa. Además, se vendieron pistas falsas de Frank Ocean por miles de dólares en línea, promocionadas como filtraciones inéditas pero creadas por IA. En respuesta a esta tendencia, Universal Music Group instó a los servicios de streaming a evitar que la inteligencia artificial acceda a datos musicales con el fin de frenar la proliferación de reproducciones generadas por IA que imitan a músicos populares. Recientemente, Spotify eliminó miles de canciones generadas por IA de su plataforma.

I used AI to make a Travis Scott song feat. 21 Savage… the future of music is here. Who wants next? pic.twitter.com/jFKLTzyzeT — ghostwriter977 (@imghostwrit3r) September 5, 2023

