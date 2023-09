Gisele Bündchen revela los problemas de salud mental que atravesó cuando era modelo

En una reciente entrevista, Gisele Bündchen , la supermodelo y empresaria de 43 años, ha compartido abiertamente los problemas de salud mental que enfrentó durante el apogeo de su carrera en la industria de la moda. Durante el programa de “CBS News Sunday Morning” , la brasileña habló sobre los momentos de angustia y ansiedad que la llevaron a luchar contra ataques de pánico debido a las abrumadoras demandas laborales y personales.

La modelo, reconocida como uno de los ángeles de Victoria’s Secret , describió la sensación de estar atrapada en una situación insostenible. “No podía respirar. Y luego comencé a estar en los estudios y me sentí asfixiada”, compartió Gisele a la periodista Lee Cowan. Gisele Bündchen también recordó su miedo a quedar atrapada en el elevador de su edificio de nueve pisos, lo que la llevaba a subir las escaleras. “Me hiperventilaba... Sabes, cuando no puedes respirar incluso cuando las ventanas están abiertas, sientes que no quieres vivir así, ¿sabes a qué me refiero?”.

La periodista no escatimó en preguntar a la supermodelo si alguna vez había considerado seriamente el suicidio, a lo que Gisele respondió sin rodeos: “Sí. Por un segundo”.

Memorias de Gisele Bündchen

Estas revelaciones no son nuevas, ya que Gisele Bündchen habló por primera vez sobre sus pensamientos suicidas en 2018 , antes del lanzamiento de sus memorias tituladas “Lecciones: Mi Camino hacia una Vida Significativa”. En ese momento, compartió con la revista People sus sentimientos de que saltar desde su techo podría poner fin a su sufrimiento. En sus memorias, Gisele Bündchen escribió sobre la sensación de que “todo en su vida iba a matarla”.

En la entrevista con “CBS News Sunday Morning”, Gisele Bündchen compartió que ahora se encuentra en un lugar diferente en su vida y puede tomar decisiones sobre lo que realmente desea. Se siente más viva y ha aprendido a vivir en lugar de simplemente sobrevivir. Ahora, mirando hacia atrás, Gisele quiere reconfortar a esa joven de 23 años que se sintió atrapada en la desesperación y decirle que todo estará bien.

A pesar de haber sido en su momento la modelo mejor pagada de la industria, con ingresos que alcanzaron los 17,5 millones de dólares en un año, Gisele Bündchen decidió retirarse de las pasarelas en 2015. A principios de este año, abrió la puerta a un posible regreso, afirmando que “nunca digas nunca”. Actualmente, ha participado en campañas de moda con marcas como Victoria’s Secret, Iconic y Louis Vuitton.

Además de sus logros profesionales, Gisele Bündchen ha estado en el centro de atención debido a su divorcio en octubre de 2022 de Tom Brady , con quien comparte dos hijos: Benjamin, de 13 años, y Vivian, de 10. Su historia de superación y resiliencia es un recordatorio de que incluso las personas más exitosas pueden enfrentar desafíos de salud mental y encontrar la fuerza para superarlos.

