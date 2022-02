Galletas de la fortuna: origen de este postre lleno de esperanza

Probablemente todos alguna vez hemos sido presas de las famosas galletas de la fortuna o de la suerte, esas que no sólo son deliciosas, sino que revelan el futuro a través de un papel oculto en su interior, pero ¿sabes cuál el origen de este suculento postre? A continuación te lo decimos.

Las galletas de la fortuna suelen encontrarse en mostradores de restaurantes o tiendas de productos asiáticos, pero contrario a lo que muchos pensaban, estas no provienen de China como nos habían hecho creer, su historia proviene de Asia, pero se popularizó gracias a los estadounidenses a principios del siglo XX.

En el libro “The Fortune Cookie Chronicles: Adventures in the World of Chinese Food”, la periodista Jennifer 8. Lee reveló el origen de esta suculenta galleta hecha con harina, claras de huevo, azúcar, mantequilla, vainilla y sal.

La autora del libro asevera que las galletas de la fortuna descienden de una preparación similar de Japón cuyo nombre es tsujiura senbei, que data del siglo XIX, de textura crujiente, endulzado con melaza y con un sabor muy similar al jengibre.

Las galletas de la suerte llegaron de Japón a Estados Unidos: “las galletas de la fortuna fueron inventadas por los japoneses, popularizadas por los estadounidenses y consumidas por los estadounidenses”, describe 8. Lee, quien además señaló que es complicado rastrear su origen antes de la Segunda Guerra Mundial, pues muchas familias se adjudican su autoría.

Disputa por la autoría de las galletas de la fortuna

La periodista rememora una polémica surgida en los años 80, la cual llegó a juicio al Ayuntamiento de San Francisco en 1983 para determinar en qué ciudad nacieron las galletas de la suerte: Los Ángeles o San Francisco.

En Los Ángeles aseguraban que su creador fue David Jung, una inmigrante china, originaria de Cantón, quien fundó la compañía de fideos Hong Kong Noodle Company en dicha ciudad estadounidense antes de la Primera Guerra Mundial.

Mientras que en San Francisco, su autoría fue atribuida al inmigrante japonés Makoto Hagiwara, quien tenía un Jardín de té japonés en el parque Golden Gate Park en la misma época, incluso intentó demostrar su creación con una serie de parrillas redondas que aparentemente usó para hacerlas.

Finalmente, el juez Daniel M. Hanlon determinó que San Francisco fue la ciudad donde se crearon las galletas de la fortuna.

Las galletas de la fortuna que no son chinas

Durante los años 30, los japoneses elaboraban sus galletas y las repartían en diferentes restaurantes de comida china en ciudades como California y Los Ángeles, los cuales eran propiedad de personas oriundas de Japón.

Durante la Segunda Guerra Mundial las relaciones entre Japón y Estados Unidos se pusieron tensas y muchos japoneses cerraros sus negocios en los Estados Unidos. Una vez concluida la guerra, algunos reabrieron, pero las galletas ya habían cambiado, ya que durante el conflicto bélico China mantuvo buenas relaciones con los Estados Unidos y la comida china cobró gran relevancia.

En 1946, los sitios de comida china eran conocidos como “Chinese fortuna tea cakes” y eran frecuentados por soldados y marineros, quienes pedían galletas de la fortuna en bares y restaurantes chinos de San Francisco, pues las personas estaban convencidas que formaban parte de la gastronomía de aquel país asiático.

“Desconcertados, pero deseosos de complacer a sus clientes, los propietarios de restaurantes chinos locales hicieron pedidos a los fabricantes de California”, describe el libro antes mencionado. Actualmente su mayor fabricante está en Nueva York y distribuye a todo el mundo.

¿Cómo preparar galletas de la fortuna?

Ingredientes:

1 chuchara de fécula de maíz

2 cucharadas de agua

2 ½ cucharadas de aceite vegetal

1 cucharadita de extracto de vainilla

1 pizca de sal

20 gramos de harina de arroz

60 gramos de harina de trigo

100 gramos de azúcar

2 claras de huevo

Preparación:

Bate en un tazón las claras de huevo junto con el agua, la vainilla y el aceite. Dentro de otro recipiente, agrega el resto de los ingredientes y luego pásalos por un colador para eliminar grumos.

Vierte la mitad de la mezcla líquida dentro del tazón con los ingredientes secos y mezcla con un batidor de globo. Vierte el resto y bate hasta obtener una masa ligera y homogénea.

En una charola para horno, coloca papel encerado y sobre ella vierte una cucharada de masa por cada galleta y forma un círculo de 10 centímetros aproximadamente. Hornea en un horno precalentado a 180° durante 8 minutos hasta que los bordes estén bien dorados.

Finalmente, sácalas del horno y retira el papel encerado. Coloca el papelito en el centro y dobla por la mitad hasta formar una especie de bolsa.

