Lo que debes saber sobre el Exatlón All Star

El Exatlón es un fenómeno televisivo que seguirá sorprendiendo a propios y a extraños con una edición que tendrá entre sus filas a los mejores atletas de las cinco temporadas que han concursado en este reality deportivo, ya que ahora pondrán a prueba su resistencia, fuerza y habilidad en los circuitos más demandantes de las playas de República Dominicana en el Exatlón All Star.

¿Cuándo inicia el Exatlón All Star y quiénes participarán?

El Exatlón All Star iniciará el 31 de enero a las 19:30 horas, una vez que finalice el Exatlón México contra Conquistadores el próximo 30 de enero. Como lo adelantó Antonio Rosique, esta nueva edición del programa será incomparable, ya que se llevará a cabo con los campeones, finalistas y atletas más reconocidos de las temporadas anteriores.

Éstos son los atletas confirmados para el Exatlón Alls Star:

Equipo Rojo

· Patricio Araujo

· Heber Gallegos

· Heliud Pulido

· Aristeo Cázares

· Mati Álvarez

· Ana Lago

· Zudikey Rodríguez

Equipo Azul

· Ernesto Cázares

· Javi Márquez

· Koke Guerrero

· David Juárez

· Evelyn Guijaro

· Aidee Hernández

Macky González estuvo considerada para formar parte del Exatlón All Star; sin embargo, se sabe que no participará en esta edición debido a problemas de salud. En su lugar, podría entrar Ximena Duggan, finalista de la quinta temporada, pero hasta el momento la producción no ha hecho ninguna declaración al respecto.

¿Cuánto durará el Exatlón All Star?

La nueva temporada del Exatlón durará cerca de 10 semanas (cerca de 2 meses y medio) para que algunos participantes cumplan con sus agendas personales, recordando que Ana Lago contraerá nupcias próximamente, así como Heliud Pulido, quien obtuvo un permiso especial de su entrenador de remo. Algunos de los participantes ya se encuentran en República Dominicana para comenzar grabaciones.

Uniformes que utilizarán en el Exatlón All Star

Las playeras destacan por el color que defenderán y su nombre en letras grandes dentro de una estrella. El escudo del Exatlón figura en la parte izquierda, justo del lado del corazón. En la espalda llevarán la leyenda “All Star”, destacando la mejor temporada.

¿Dónde y cómo verlo?

El Exatlón All Star comenzará el lunes 31 de enero a las 19:30 horas y podrás verlo por Azteca UNO o por la app TV Azteca En Vivo.

