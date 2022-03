Eugenio Derbez habla sobre la bofetada de Will Smith a Chris Rock

El día de ayer se llevó a cabo la 94a edición de los premios Oscar, la cual contó con uno de los momentos más incómodos en la toda la historia de los premios de la Academia luego de que Will Smith le propinara tremenda cachetada al presentador y comediante Chris Rock, quien bromeó acerca del look de la esposa del actor, Jada Pinkett Smith.

Foto: Reuters Will Smith y Jada Pinkett

Chris Rock bromeó sobre la cabeza rapada de Jada Pinkett, al decir: “Jada, no puedo esperar al GI Jane 2”, comentario en referencia a GI Jane, cinta de 1997 en la que Demi Moore tuvo que raparse para interpretar el papel principal.

Al principio, Will Smith lo tomó a lo ligera e incluso se le vio riendo; sin embargo, momentos después subió al escenario y golpeó en el rostro a Chris Rock antes de regresar a su lugar y gritar en dos ocasiones: “Mantén el nombre de mi esposa fuera de tu maldita boca”.

Así ha sido el momento 💥 La brutal agresión de Will Smith a Chris Rock en los #Oscars después de que el humorista hiciera un chiste sobre el corte de pelo de Jada Pinkett Smith. No, no estaba en el guion. Y la bofetada es real… pic.twitter.com/bbQ5ze4LiG — Fotogramas - Cine (@fotogramas_es) March 28, 2022

¿Cómo vivió Eugenio Derbez tan penoso y bochornoso momento?

Eugenio Derbez , actor mexicano, fue uno de los connacionales que pudo celebrar al máximo durante la 94a edición de los Oscar, ya que el filme “CODA”, en el que participó, se llevó la estatuilla dorada a “Mejor Película”.

El actor y comediante compartió como vivió el sobresalto de Will Smith con Chris Rock y habló sobre la tensión que se vivió al interior del Dolby Theatre de Los Ángeles momentos después de tan lamentable suceso.

“Fue muy fuerte, estábamos adentro y cuando pasó, todos soltamos la carcajada porque pensamos que era broma, pero llegó el momento en que empezamos a ver las groserías, y dijimos ‘esto no puede ser broma’, esto es en serio y entonces se hizo un silencio tremendo y hubo mucha tensión”, declaró Eugenio Derbez a las cámaras de Hoy.

Eugenio Derbez comparte su reacción a la discusión entre Will Smith y Chris Rock | Programa Hoy

Eugenio Derbez, quien diera vida a Bernardo Villalobos en “CODA”, explicó que algunas personas que coordinaron el evento le comentaron que Denzel Washington se acercó a Will Smith para calmar el problema con Chris Rock, pero desconoce cuál fue el desenlace de dicha intervención.

“Ya de buena fuente supimos que Denzel Washington se paró y le dijo a Will Smith: ‘You have a tics right now’, y se lo llevó a backstage, no sabemos qué pasó, pero se lo llevó con la intención de arreglar el pleito, pero fue muy fuerte”, finalizó el comediante.

El momento en el que Denzel Washington se acerca a Will Smith para intentar calmar las aguas quedó retratado, incluso algunos videos posteriores permitieron saber qué sucedió en el corte comercial posterior al hecho.

