‘You’ y otros estrenos en Netflix para disfrutar el fin de semana

Llegó el fin de semana, y nada mejor que disfrutarlo con increíbles estrenos que Netflix sumará a su catálogo durante los próximos días. Hoy te compartimos recomendaciones sobre lo más nuevo que llegará a la plataforma, a partir de este viernes 15 de octubre y hasta el jueves de la próxima semana.

Estos días, la plataforma sumará a su catálogo más de 15 producciones y lo mejor es que hay para todos los gustos: comedias, thrillers, acción, anime, romance, documentales, stand up, entre otros. Así que, ¿listo para maratonear con el contenido que Netflix trae para ti?

15 de octubre: Estrenos de series en Netflix

Comienza tu viernes con uno de los estrenos más esperados de la plataforma, la tercera temporada de You. Mientras que el sábado podrás disfrutar de Misfit: La serie un musical para adolescentes.

Los estrenos de la semana del 15 de octubre continúan el jueves con cinco producciones que se sumarán al catálogo de Netflix:

Sexo, amor y Goop lab , un un grupo de parejas buscará una mayor intimidad y un sexo más placentero de la mano de Gwyneth Paltrow y un equipo de expertos.

, un un grupo de parejas buscará una mayor intimidad y un sexo más placentero de la mano de Gwyneth Paltrow y un equipo de expertos. Si prefieres los contenidos de comedia, la mejor opción es La vida es una falla técnica, con Julien Bam , donde él y su compañero harán todo lo posible para regresar a su mundo real después de caer en una dimensión paralela.

, donde él y su compañero harán todo lo posible para regresar a su mundo real después de caer en una dimensión paralela. Insiders , doce personas creen que están en la fase final para un reality, pero en realidad son grabados todo el tiempo, pues el juego ya ha comenzado.

, doce personas creen que están en la fase final para un reality, pero en realidad son grabados todo el tiempo, pues el juego ya ha comenzado. Asimismo, los fans del anime tendrán dos series disponibles: Komi-san no puede comunicarse y Cowboy Bebop.

Pero eso no es todo, pues el martes, Netflix también incluirá la tercera temporada de La casa de muñecas de Gabby, así como nuevos episodios de Tut Tut Cory Bólidos para que los más pequeños del hogar se entretengan y pasen unas horas de diversión.

15 de octubre: Estrenos de películas en Netflix

A la lista de estrenos de la semana del 15 de octubre se suma Fauces de la noche, una producción de fantasía y suspenso, donde tras descubrir la verdadera naturaleza de sus pasajeros, el único deseo del joven conductor será sobrevivir.

Si eres fan de las producciones de suspenso no te pierdas Quién mató a W, debitará en la plataforma el próximo martes y narrará como una ama de casa descubrirá los secretos más ocultos de los residentes del pueblo mientras investiga el asesinato de su amiga.

Asimismo, el miércoles Netflix sumará a su catálogo dos cintas: La razón de estar contigo: Un nuevo viaje y Calle de la Humanidad 8, donde los singulares residentes de un edificio deben adaptarse a su nueva vida y a convivir con los demás durante la cuarentena .

15 de octubre: Estrenos de documentales en Netflix

Para esta semana de estrenos, Netflix tendrá una increíble producción titulada Aquí me encuentro, que relata cómo tres primas adoptadas por familias estadounidenses viajarán a China con el fin de encontrar a sus padres biológicos; disponible a partir del miércoles.

Mientras que el próximo jueves llega A cara o cruz: Un documental de ONE OK ROCK, que cuenta la forma en que se tuvo que trabajar durante meses para armar un concierto virtual a la altura de sus presentaciones en vivo. Contextualizado en el 2020, una época donde el mundo entero estuvo en confinamiento y donde claro, no había eventos masivos.

15 de octubre: Estrenos en Netflix

Esta semana del 15 de octubre no te pierdas Theo Von: Regular People, un especial de stand up donde el comediante y presentador de podcast Theo Von narra locas y divertidas historias sobre la “gente normal” en su pueblo.

