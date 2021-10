Estos son todos los estrenos de Netflix para este fin de semana

El fin de semana ya está aquí, y nada mejor que disfrutarlo con increíbles estrenos que Netflix sumará a su catálogo durante los próximos días. Hoy te compartimos algunas recomendaciones sobre lo más nuevo que llegará a la plataforma, a partir de este viernes y durante la semana del 10 de octubre.

Estos días, la plataforma sumará a su catálogo 20 producciones y lo mejor es que hay para todos los gustos: comedias, thrillers, acción, anime, romance, documentales, entre otros. Así que, ¿listo para maratonear con el contenido que Netflix trae para ti?

10 de octubre: Estrenos de series en Netflix

Comienza tu fin de semana con alguno de estos dos estrenos que llegarán a Netflix el sábado:



El amor es como el chachachá una serie romántica y de comedia, que narra la historia de una dentista que deberá dejar la gran ciudad para abrir un consultorio en un pequeño pueblo costero, donde conocerá a un hombre encantador. Periodo azul, es anime y la trama se centra en Yatora Yaguchi, un adolescente que se adentra en el bello e implacable mundo del arte luego de encontrar inspiración en una pintura.

El domingo 10 de octubre disfruta de la nueva serie Japón se hunde: Un pueblo esperanzado, esta producción se ubica en el 2023 y plantea lo que podría pasar en la región de Kanto ante el crecimiento del mar.

Los estrenos continúan el lunes con la segunda temporada de El club de las niñeras con versiones actualizadas de las entrañables novelas de Ann M. Martin. Aunque si eres fan de los contenidos de ciencia ficción, la mejor opción para esta semana del 10 de octubre es Otra vida que estrenará nuevos episodios el jueves.

Pero eso no es todo, pues el martes, Netflix también incluirá la quinta temporada de Mighty Express, para que los más pequeños del hogar se entretengan y pasen unas horas de diversión.

10 de octubre: Estrenos de películas en Netflix

Este viernes disfruta de Mi hermano, mi hermana, un drama italiano; luego de que el testamento de su padre los obliga a vivir juntos, Nik, Tesla y los hijos de ella intentarán entenderse y convertirse en una familia.

Sabemos que recientemente estrenó Venom : Carnage liberado y al parecer Netflix también, porque este sábado llega a la plataforma la primera entrega de este conocido alienígena.

Durante la semana del 10 de octubre, los fans del anime podrán aprovechar para ver los estrenos de Bright: Alma de samurái y Violet Evergarden: La película, que estarán disponibles el martes y miércoles, respectivamente.

Si eres fan de las producciones de suspenso que te atrapan desde el primer momento, no te pierdas Distancia de rescate y Operación Jacinto; ambos estrenos llegarán a la plataforma el próximo miércoles.

Asimismo, el jueves Netflix sumará a su catálogo tres cintas más: Pequeña… otra vez, Hijos del odio y Altares sin amor.

10 de octubre: Estrenos de documentales en Netflix

Si eres fan de los documentales, esta es tu semana, pues a partir hoy y hasta el próximo jueves podrás disfrutar de cuatro estrenos en Netflix :



La vocera, que narra la historia de Marichuy, la primera mujer indigena en postularse para la presidencia de México, con una campaña modesta pero radical. Las personas detrás de los grandes éxitos cinematográficos que marcaron un antes y un después cuentan todos los secretos de la producción a través de la tercera temporada de la docuserie Las películas que nos formaron. Disponible a partir del martes. A casi dos años de la pandemia por COVID-19 llega esta producción titulada Convergencia: Valentía ante una crisis, que muestra cómo el coronavirus vino a acentuar las vulnerabilidades en todo el mundo. Asimismo, el martes llega un tercer documental, pero a diferencia de los dos anteriores, este se basa en el proceso creativo de un musical que se fusiona con una historia de amor, no te pierdas La creación de Malinche: Un documental de Nacho Cano.

10 de octubre: Estrenos en Netflix

Esta semana del 10 de octubre no te pierdas One Night in Paris, una producción de una hora llena de sketches y secuencias de stand up protagonizada por grandes comediantes franceses, quienes compartirán algunas experiencias durante la pandemia. Estrena el jueves.

