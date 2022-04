Estrenos de abril en Netflix, HBO Max y Disney+ que no te puedes perder

Las plataformas de streaming de Netflix, HBO Max y Disney+ revelaron el catálogo de estreno para el mes de abril en donde llegan nuevas temporadas de series como Élite, Mighty Express, así como series estreno como el de Tokyo Vice.

En los nuevos lanzamientos, las plataformas tendrán estrenos de comedia, acción, cartoon, entre otros, hecho por el cual te enlistamos los mejores series y películas para el mes de abril de las principales gigantes de streaming.

Netflix

1. Mighy Express sexta temporada, 4 de abril

2. Propuesta laboral, 4 de abril



3. Pálpito, 6 de abril

4. Élite quinta temporada, 8 de abril

5. Tiger & Bunny segunda temporada, 8 de abril

6. Líneas eróticas, 8 de abril

7. Mañana, 9 de abril

8. Furioza, 6 de abril

9. Las niñas de cristal, 8 de abril

10. Yaksha: Operaciones despiadadas, 8 de abril



11. Entre dos mundos, 8 de abril

HBO Max

El estreno principal de la plataforma es la serie Tokyo Vice, la cual se estrena el próximo 8 de abril y está pensada en ser el mejor estreno del mes para el gigante del streaming gracias a que es un contenido ideal para los amantes de los thrillers.

Disney+

1. Vaya tela, Sam, 6 de abril

2. Terapia Alternativa, 6 de abril

3. Capa y puñal, temporada uno y dos, 6 de abril

4. Bluey, 6 de abril

5. Yo y el mundo, 6 de abril

Amazon Prime Video

1. Madres. Amor y vida, cuarta temporada, 8 de abril

2. La jauría, segunda temporada, 15 de abril

3. Arifureta, 22 de abril

4. Bang Bang Baby, 28 de abril

