Japón decide perdonar y dejará que Oppenheimer llegue a los cines en 2024

El film biográfico Oppenheimer, dirigido por Christopher Nolan es un largometraje que toca un momento muy sensible en la historia de Japón, el lanzamiento de las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki. Esto debido a que Robert Oppenheimer, fue el físico creador de dicha arma; la película cuenta la vida del científico y muestra el momento del bombardeo a Japón.

Por estos motivos fue que el país asiático negó a Oppenheimer la llegada a sus salas de cine, pero ahora tras meses de controversia será posible que la cinta llegue a Japón para el 2024. Fue este jueves que la compañía encargada de distribuir la película en el país nipón, Bitters End anunció que, tras meses de diálogo, el largometraje será estrenado en Japón.

La cinta que fue la tercera película que más recolectó en la taquilla durante el 2023, es considerada como una posible ganadora de algún premio Oscar, por lo que la cancelación que sufrió en Japón fue algo que pocos esperaban, a pesar de que la trama no muestra los efectos secundarios de la bomba atómica, si muestra la felicidad de los estadounidenses de acabar con la guerra, al igual que la tristeza de Robert Oppenheimer.

Oppenheimer llega a Japón

El estreno de Oppenheimer en Japón se vio cuestionada después de que en redes sociales se hicieran tendencia memes que combinaban elementos de la cinta Barbie, de Greta Gerwig, con Oppenheimer . Esto fue considerado por muchos japoneses como una acción que quitaba importancia al armamento nuclear y sus consecuencias destructivas y mortales.

La situación llevó a que Warner Bros. Japón decidió disculparse por medio de una publicación en su cuenta oficial de X (antes Twitter), la compañía señaló que sus acciones fueron insensibles y que no era su intención quitar importancia a un momento de la historia que marcó a Japón.

¡SI LLEGARÁ A JAPÓN! 🎬🇯🇵 Después de varias discusiones y consideraciones, se ha CONFIRMADO que #Oppenheimer si se estrenará en cines japoneses. La película no llegó a las pantallas de cine por ser considerada ofensiva hacia la tragedia que vivió el país a causa de las bombas… pic.twitter.com/i07XCSYAES — Gaby Meza 🍿🌈 (@GabyMeza8) December 7, 2023

Oppenheimer llegó en 2023 y se ha catalogado como una de las mejores cintas de todos los tiempos, el estreno del largometraje en Japón aún no tiene fecha definida, pero se anticipa que llegará medio año después de su lanzamiento original en todo el mundo que fue 21 de julio de 2023.

