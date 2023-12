Will Smith da nuevos detalles sobre la película “Soy leyenda 2" en donde participará junto a Michael B. Jordan

Fue en 2007 que se estrenó una película dirigida por Francis Lawrence y protagonizada por Will Smith, la cinta lleva por nombre Soy Leyenda. Largometraje basado en la novela del mismo nombre, el filme fue un éxito comercial para Warner Bros; desde ese momento se ha hablado sobre una secuela o un spin off dentro del universo mostrado, cerca de década y media no hubo novedades concretas, ahora Smith ha confirmado una secuela.

Durante un festival se le cuestionó a Will Smith sobre los rumores de una secuela de Soy Leyenda, a lo que el actor decidió romper el silencio y comentar que sí habrá una segunda parte de la historia de Robert Neville (Will Smith). Algo que sorprendió al público, pues al final de la primera entrega el protagonista fallece en un acto heroico por salvar a una mujer y su hijo.

Antes la situación, Will Smith resolvió algunas dudas concretas, aunque no dio mucha información sobre la trama, el actor sí confirmó que él volverá en su papel ya conocido y compartirá pantalla junto a Michael B. Jordan, famoso actor por participar y protagonizar la trilogía de Creed; ambos actores estarán dentro del universo de Soy Leyenda.

Will Smith habla de la secuela de Soy Leyenda

Will Smith se presentó en el Red Seal Film Festival 2023, evento en el que las personas le cuestionaron sobre los rumores de la secuela de Soy Leyenda. El actor aprovechó para comentar que la cinta es una realidad, y que tomaría el final alternativo que se encuentra en la versión de DVD, final en el que Robert Neville sobrevive y deja una lección importante al cierre de la cinta.

En el final alternativo Robert Neville es testigo de que los mutantes no hacen más que rescatar al ser con el que ha experimentado. Es así que debe enfrentarse al hecho de saber que él mismo se ha convertido en el monstruo a sus ojos, algo muy parecido al final de la novela original. Según Will Smith este punto será el inicio de la secuela, aunque comentó que no podía decir más.

Mañana tengo una llamada con Michael B. Jordan. Estamos muy cerca. Probablemente estoy dando demasiada información. El guion acaba de llegar. Vamos con la mitología de la versión en DVD en la que vive mi personaje y no puedo decirte más. -Comentó Smith

La secuela sería escrita por Akiva Goldsman, el guionista señaló que la serie y videojuego, The Last Of Us fue una inspiración para poder mostrar un mundo postapocalíptico más amplio y no solo en una locación cómo la primera entrega. Michael B. Jordan protagonizará un papel que todavía no se ha revelado y estará a cargo de la producción.

