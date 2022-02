Eminem generó polémica en el Super Bowl con un gesto inesperado

Eminem fue una de las grandes estrellas que tuvo el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl. Pero no solo por su gran interpretación del clásico, Lose Yourself, sino que el rapero de 49 años fue viral por un particular gesto anti racista muy controversial en EUA.

Eminem hizo un gesto polémico en el Super Bowl

El Super Bowl es el evento deportivo más visto de los Estados Unidos, todo lo que allí sucede, además de lo estrictamente deportivo, es también blanco de millones de espectadores que sintonizan la transmisión.

Una de las tradiciones más relevantes de este jugo de futbol americano, es el espectáculo de medio tiempo, donde las figuras más importantes de la música realizan un show. Los artistas que cada año participan, son vistos por una cifra cercana a los 100 millones de telespectadores. La edición de 2021, obtuvo 96, 4 millones.

Durante la edición 2022, del pasado 13 de febrero, uno de los principales números estuvo a cargo de Eminem, quien compartió escenario con Dr. Dre, Snoop Dogg, Mary J. Blige además de Kendrick Lamar y 50 Cent.

Pero fue Eminem quien estuvo bajo la lupa por un particular gesto que fue motivo de debate en las redes sociales. El rapero se arrodilló y sostuvo su cabeza con la mano, aludiendo al gesto de protesta del exjugador Colin Kaepernick.

El gesto antirracista del jugador de la NFL

Colin comenzó a realizar este gesto en el año 2016, en protesta contra el racismo y la violencia policial contra afroestadounidenses. Durante ese tiempo, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump le exigió a la NFL que tome cartas en el asunto, ya que otros jugadores comenzaron a imitar el mismo gesto.

Según el por entonces primer mandatario de EUA, hacer el gesto de protesta durante el himno nacional era una gran falta de respeto. Este intento de Trump contrastaba contra hechos de brutalidad policial e injusticia racial, que se multiplicaban en el país.

A Kaepernick el gesto le costó su carrera en la NFL, pero no fue en vano, ya que tiempo después se sigue hablando de racismo y violencia en EUA, contra afroamericanos.

Eminem decidió volver a encender el debate durante el Super Bowl e imitó el gesto que, según la NFL, se le pidió que no hiciese. Sin embargo, el rapero de Detroit desoyó el pedido, y encendió el debate sobre la problemática de la violencia policial racial que, según la CLACSO, es una antigua práctica del racismo estructural.

