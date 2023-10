¿Elon Musk mantuvo a Amber Heard en ‘Aquaman 2’? El escándalo del filme antes del estreno

Será el próximo 20 de diciembre cuando por fin se estrene la segunda parte de la historia de ‘Aquaman’ misma que es protagonizada por Jason Momoa y Amber Heard , pero la presencia de ella se ha recortado mucho más de lo que todos pensaron y a pesar de que los fans hicieron todo para que quedara fuera de la secuela, pero ahora se da a conocer que Elon Musk habría movido influencias para que eso no sucediera.

Recordemos que desde el año pasado 2022, la actriz de 36 años se ha visto envuelta en el escándalo desde el juicio entre ella y su exesposo, el actor Johnny Depp , quien salió victorioso en el estado de Virginia, y se ha puesto en duda las versiones de la rubia, pues mucho se le cuestionó sobre la supuesta violencia de la que fue víctima.

Y es que antes de que la expareja volviera a ver las caras, el protagonista de la saga de ‘Piratas del Caribe’ perdió millonarios contratos con empresas como Disney y Warner por los señalamientos en su contra, y tras salir victorioso de juicio, fue Heard la que vio desmoronarse su carrera en un abrir y cerrar de ojos, pues perdió total simpatía del público y quedó fuera de algunos proyectos.

Pero en particular, los fans pedían que fuera desplazada del papel de la ‘princesa Mera’ de la historia del Universo de DC , pues hasta los fieles seguidores de Depp y la historia propusieron a la estrella británica Emilia Clark para que la reemplazará en la segunda parte algo que nunca sucedió, pero sí se redujo por completo la participación en la película.

Elon Musk y su ‘intervención’ para que amber Heard no fuera despedida de Aquaman 2

A pesar de que nunca se dijo nada al respecto, fue a través de la revista Variety en donde se dio a conocer que tanto Warner como el director James Wam quisieron dejarla fuera de la película, pues no sólo tenía una enemistad con los directivos sino hasta con Jason Momoa, pero esto no pudo ser posible por una amenaza del dueño de X, antes Twitter.

Según el medio antes mencionado, fue Elon Musk quien a través de su cuerpo de abogados mando una fuerte amenaza a Warner para que no despidieran a la actriz, misma en la que se dijo que de hacerlo, este “quemaría su casa”, razones por las que decidieron continuar con su contrato, pero redujeron su participación.

Prueba de ello es que en el último tráiler del filme, la actriz tuvo una fugaz he inapreciable aparición, misma que ha dejado un tanto satisfechos a los fans, ya que no contará con el mismo tiempo de aparición que en la primera parte, pero eso podría confirmar el supuesto romance con el empresario.

Es importante agregar que la rubia y el millonario fueron relacionados sentimentalmente desde que ella estaba casada con el intérprete del ‘Sombrerero Loco’ pues hasta se dijo que la hija de la actriz podría ser del CEO de Tesla, información que nunca ha sido confirmado por ninguno, pero esta versión vuelve a traerlo a la luz.

