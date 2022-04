Doctor Strange 2 no llegará a Arabia Saudita por personaje homosexual

La película “Doctor Strange in the Multiverse of Madness”, es una cinta muy esperada por los fanáticos del Universo Cinematográfico de Marvel, sin embargo, no llegará a las salas de cine de Arabia Saudita, debido a que hay un personaje homosexual.

Esta cinta es la continuación de las aventuras de Stephen Strange, interpretado por Benedict Cumberbatch, quien ahora deberá enfrentar los sucesos desencadenados en “Spider-Man: No Way Home”, donde recordemos que el Doctor Strange lanzó un hechizo que abrió varias puertas del multiverso en busca de ayudar a Peter Parker.

Marvel Studios’ Doctor Strange in the Multiverse of Madness | Official Teaser

Al abrir estas puertas del multiverso la tranquilidad de la Tierra fue expuesta a varias amenazas por lo que Doctor Strange necesitará de la ayuda de Wong, la Bruja Escarlata y América Chávez para enfrentar una nueva amenaza.

Arabia Saudita prohíbe película de Doctor Strange 2

De acuerdo con The Hollywood Reporter, el país árabe tomó la decisión de no exhibir la cinta dirigida por el estadounidense Sam Raimi, a raíz de que “América Chávez” (Xóchitl Gómez), un nuevo personaje que se introducirá al MCU y que, en los cómics, pertenece a la comunidad LGBT.

¡Xochitl Gomez, nuestra América Chavez, llega a la premiere mundial de #MoonKnight!pic.twitter.com/MvoIDxYNVv — Geek Zone 🍿 #MoonKnight #ThorLoveAndThunder (@GeekZoneGZ) March 23, 2022

El estreno del filme a nivel mundial está previsto para el próximo 5 y 6 de mayo.

Películas con personajes LGBT son prohibidas en países asiáticos

Anteriormente, el país ubicado en el Golfo Pérsico, así como otros orientales prohibieron la exhibición de la cinta “Eternals”, ya que la película incluía al primer superhéroe abiertamente homosexual y una pareja del mismo sexo. Este filme también fue censurado en varios países asiáticos como China.

El país árabe también prohibió la exhibición de la reciente nominada al Oscar “West Side Story”, dirigida por Steven Spielberg, el motivo fue la presencia de Anybodys, el personaje transgénero interpretado por la actriz no binaria Iris Menas.

Recordemos que en la mayoría de los países islámicos, la homosexualidad es un delito y está prohibida.

