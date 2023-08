¿Hubo otra infidelidad? Aseguran que Rauw Alejandro sí engañó a Rosalia

El pasado 24 de julio de 2023, la prensa internacional y las tendencias en redes sociales destacaban una notica que conmocionó a las “Motomamis”, como se hacen llamar las fans de Rosalía ; los titulares anunciaban la separación de la cantante y Rauw Alejandro, un hecho que no tardó en generar diferentes teorías de infidelidad sobre el distanciamiento.

El hecho fue trascendental, especialmente porque meses atrás los famosos habían anunciado su compromiso, y muchos esperaban ya el anuncio de la boda, sin embargo, esta nunca llegó, y por la premura de la separación, en Twitter comenzó a circular un testimonio de una usuaria en el que aseguró, sabía que el cantante puertorriqueño le había sido infiel a la española.

En internet era imposible no ver el nombre de Rosalía y Rauw Alejandro sin que estuviera acompañado del de la modelo colombiana, Valeria Duque, con quien en Twitter se afirmó, el cantante le había sido infiel a la artista, incluso hubo una narración de cómo fue el supuesto encuentro entre ellos y que había provocado la separación de las celebridades.

🚨| Todas las pruebas de que Rauw Alejandro ha sido infiel a Rosalía durante bastante tiempo. ABRO HILO: pic.twitter.com/RDJbFFTmVK — ࿐ (@xorisoredondo) July 25, 2023

Como era de esperarse, los ataques en contra de Duque y Rauw no tardaron, a tal punto que la modelo tuvo que manifestarse al respecto y aclarar en el matutino colombiano, “El programa de Ana Rosa”, que nunca tuvo una relación con el artista y que lo que se decía sobre elle era falso.

Por lo anterior, la también influencer aseguró que tomaría acciones legales en contra de quien esparció el rumor, en tanto, Rosalía también pidió que dejaran de hablar del tema porque solo ella y su ex sabían lo que había pasado y quería privacidad, además, añadió que respetaba al boricua.

Cuando pensamos que la historia comenzaba a apagarse, la colaboradora del programa español “Fiesta de Verano”, Amor Romeira, aseguró que de primera mano vio mensajes y tiene una amiga con la que Rauw Alejandro le habría sido infiel a Rosalía, y aunque no dio nombres, aseguró que se trataba de otra famosa española que ha estado en realities .

La comunicadora no dio más información, salvo que vio mensajes entre el cantante y su amiga que aseguró, si viera Rosalía “se sentiría mal”, no obstante, esta revelación llega luego de que medios españoles aseguraran que no sería la primera vez del artista siendo infiel la cantante, y es que se dice que en 2021, cuando ya estaba con Rosalía, la habría engañado con la actriz Ester Expósito .

Si bien, el intérprete no ha confirmado ni desmentido todos estos dichos, los rumores sobre sus supuestas infidelidades a Rosalía han ido en aumento, pero es importante señalar que la verdad solo la tienen ellos 2.

Creó que Rauw y Ester exposito están juntos 🙄 pic.twitter.com/BpbGWoLa1u — Yeye campos (hiatus)🦥 (@Yeyecampos7) June 24, 2021

