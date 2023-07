Rosalía habla sobre ruptura con Rauw Alejandro: “Yo lo quiero y respeto”

Después de que Rauw Alejandro confirmó la ruptura de su relación con Rosalía,después de tres años en pareja y anunciado incluso su compromiso, ahora fue la cantante quien dio a conocer su versión de lo sucedido.

En redes sociales y en diversos medios se ha difundido la versión de que Rauw le fue infiel y señalaban a Shakira como la responsable después de que ambas estrellas fueron vistas juntas en un río de Puerto Rico.

Rosalía y Rauw Alejandro terminan su relación de tres años

¿Qué dijo Rosalía sobre su rompimiento con Rauw Alejandro?

Este miércoles Rauw explicó que desde hacía unos meses atrás ambos habían concluido con la relación y explicó que fueron otros problemas los que causaron la ruptura. “En nuestro caso no fue por culpa de terceras personas o una infidelidad”, señaló.

Ante estos dichos, la compositora y productora española dio a conocer que no es verdad todo lo que se ha inventado sobre su rompimiento y pidió respeto por sus sentimientos.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Rauw Alejandro admite que todavía asimila rompimiento

En sus redes sociales, el compositor puertorriqueño explicó que estos años tuvo momentos muy felices en pareja y aunque deseaba guardar silencio dijo que “no podría quedarme callado y continuar viendo como intentan destruir la historia más real de amor que Dios me ha permitido vivir”.

Rauw Alejandro añadió: " Jamás me vi en la posición de tan siquiera pensar que tendría que dar declaraciones públicas sobre este asunto tan privado para mí. Sí, hace unos meses atrás Rosi y yo terminamos nuestro compromiso. Existen miles de problemas que pueden causar una ruptura, pero en nuestro caso no fue por culpa de terceras personas o una infidelidad. Durante este espacio que me estoy tomando para asimilar todo esto, han surgido alegaciones públicas erróneas”.

En marzo, Rosalía y Rauw Alejandro anunciaron su compromiso a través de un video en el que él le regalaba un anillo después de año y medio como novios, ya que su relación se hizo pública a mediados de 2021, pero se oficializó en septiembre.

adn40 Siempre Conmigo. Síguenos en Showcase de Google News y mantente siempre informado.