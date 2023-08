No es México, este es el país que tiene más oyentes de Taylor Swift

El próximo jueves 24 de agosto de 2023, el viernes 25, sábado 26 y domingo 27, Taylor Swift se presentará en el Foro Sol de la Ciudad de México para deleitar a sus miles de fans de la capital con su “The Eras Tour”, una gira que ha levantado muchas expectativas en el país, y no es para menos, ya que aquí está una de las ciudades que más escuchan a la artista, aunque no la primera.

Según datos de Spotify , recopilados pro adn40 este lunes 21 de agosto de 2023, Taylor Swift es la segunda artista más escuchada en dicha plataforma de música, en total tiene 98 millones 926 mil 877 oyentes mensuales, mientras que el primer puesto se lo lleva The Weeknd con 112 millones 20 mil 300 oyentes.

Los y las swifties no podrían estar más felices, y es que el arribo de Taylor Swift en el país es uno de los eventos más esperados por los mexicanos en todo este 2023, no por nada a penas se abrió la venta de boletos, se anunció, estos se estaban acabando casi de inmediato, demostrando que en México tienes muchos fans.

¿Cuántos oyentes de Taylor Swift hay en México?

De acuerdo con los datos recopilados de Spotify este lunes 21 de agosto de 2023, en México hay hasta ahora 1 millón 250 mil 255 oyentes de Taylor Swift, mientras que en YouTube cuenta con arriba de 53.6 millones de suscriptores y por no sorprende que sus videos tengan millones de reproducciones.

¿Cuántas personas escuchan a Taylor Swift?

S bien, el número de oyentes en México es escandaloso, hay que destacar que no son ni la mitad de los usuarios de la plataforma que escuchan a la cantante, ¿sabes cuáles son las otras 4 ciudades que escuchan más a la intérprete de “Cruel Summer”, incluso más que en México? Pues aquí te dejamos los datos:

Jakarta, capital de Indonesia, es la ciudad que más escucha a Taylor Swift, ahí tiene 2 millones 770 mil 946 oyentes, por debajo está Londres, con un millón 982 mil 728 oyentes, luego Quezon City en Filipinas, con un millón 459 mil 858 oyentes y antes de México, Los Ángeles, en Estados Unidos con un millón 310 mil 517.

Captura de pantalla Spotify. México está en el top 5 de las ciudades que más escuchan a Taylor Swift.

¿A qué hora son los conciertos de a Taylor Swift?

Los conciertos de la artista, que se realizarán en el Foro Sol de la CDMX, ubicado en Av. Viaducto Rio de la Piedad S/N Granjas México. Código postal 8400, comenzarán en punto de las 20:00 horas y la encargada de abrir el show será Sabrina Carpenter.

