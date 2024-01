Se comparten primeros detalles de la nueva serie de The Big Bang Theory

¡SPIN OFF DEL SPIN OFF! 🎬 Se ha CONFIRMADO que un spin off de #YoungSheldon, serie derivada de #TheBigBangTheory, se encuentra en desarrollo, donde seguiremos la historia de #Georgie (hermano de #Sheldon) y #Mandy como padres. El proyecto será filmado próximamente. pic.twitter.com/y7VKXh3ZR4