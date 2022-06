Esta es la condición que pone Christian Bale para volver a ser Batman

Para muchos, Christian Bale es el mejor Batman / Bruce Wayne que ha habido en la pantalla grande y es que la personalidad propia que le dio al personaje sorprendió a propios y extraños e hizo que el actor fuera aún más reconocido, además de que la historia de un hombre murciélago más realista y adaptado a la vida cotidiana hizo El Caballero de la Noche e Christopher Nolan se ganara el gusto del público y se convirtiera en una de las trilogías de superhéroes más aclamadas de la industria.

Christian Bale brindó a un personaje dual que con o sin el manto del murciélago logró proyectar lo que se esperaba para un papel tan demandante y es por ello que la posibilidad de verlo enfundado en el traje de Batman de nuevo siempre es emocionante y es el mismo actor quién da su única condición para que esto ocurra.

El ahora antagonista de Thor: Love and Thunder, dijo que no está en contra de retomar su papel de Bruce Wayne / Batman, pero lanzó una advertencia, pues para que esto suceda el director Christopher Nolan también tiene que regresar. Nolan dirigió a Bale en Batman Begins de 2005, The Dark Knight de 2008 y The Dark Knight Rises de 2012.

“Nadie me lo mencionó nunca“, aseveró Christian Bale a ScreenRant sobre una posible secuela. “Nadie lo mencionó. De vez en cuando la gente me dice: ‘Oh, escuché que se te acercaron y te ofrecieron todo esto’. Y yo digo: ‘Eso es una novedad para mí. Nadie ha dicho eso nunca’.” Y explicó que él y Nolan hicieron un “pacto” antes de hacer la trilogía: “Dijimos: ‘Oye, mira. Hagamos tres películas, si tenemos la suerte de poder hacer eso. Y luego vámonos. No te demores demasiado.”

“En mi opinión, sería algo si Chris Nolan alguna vez se dijera a sí mismo: ‘Sabes qué, tengo otra historia que contar’. Y si quisiera contar esa historia conmigo, estaría dentro”, agregó el actor.

Thor Love and Thunder ¿Quién es Gorr el villano que aparece en el tráiler?

El villano de Thor Love and Thunder es Gorr , interpretado por Christian Bale, lo cual ya puede ser una garantía, pues conocemos perfecto los alcances del actor, quien además no es la primera vez que participa en una película de superhéroes ya que tal vez lo recuerdes por películas cómo Batman Begins, The Dark Knight y Batman: The Dark Knight Rises donde interpretando a Bruce Wayne/Batman se ganó el reconocimiento de los fans y hay quienes lo catalogan como el mejor Caballero de la Noche de todos.

Entremos de lleno a Gorr, en la sinopsis oficial de Thor Love and Thunder se menciona a este villa como un “asesino que está empeñado en lograr la extinción de los dioses”

En los cómics de Marvel, Gorr nació en un planeta que tiene condiciones de vida extremas, sin embargo sus habitantes confiaban en los dioses, pero después de perder a toda su familia, Gorr jura exterminar a los dioses y para lograr su cometido se hace de una poderosa espada forjada por Knull el dios de los simbiontes.

Es poco probable que en Thor Love and Thunder se mencione a Knull, pero la adaptación del Universo Cinematográfico de Marvel parece que será muy cercana a los cómics pues en el tráiler se ve lo que parece ser la espada que te mencionamos.

Todas estas dudas serán aclaradas el 8 de julio cuando Thor Love and Thunder llegue al cine y podamos ver de nuevo al Dios del Trueno en la pantalla grande.

