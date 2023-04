¿Clara Chía infiel a Piqué? Hay rumores de una relación secreta

Sin duda, Clara Chía Martí, novia del futbolista Gerard Piqué, ha estado en medio de la polémica desde hace ya varios meses debido al contexto en el que surgió su relación sentimental y ahora estuvo en tendencia en redes sociales ya que un medio español publicó la versión de una posible infidelidad de la joven a Piqué.

Clara Chía estuvo en “boca de todos” este jueves 6 de abril luego de que el Diario Sport, medio deportivo catalán, publicara una nota en la que se ponía en duda la fidelidad de la relacionista pública a Piqué , planteaba la posibilidad de que Clara Chía hubiese tenido un amorío con Pep Guardiola, exfutbolista y entrenador español.

Tras la publicación del diario deportivo, los usuarios, seguidores de esta “novela” que inició cuando Shakira y Gerard Piqué se separaron, hicieron tendencia este nuevo capítulo en el que Clara Chía fue señalada como una posible mujer infiel.

La publicación del artículo del Diario Sport fue borrada ante la presión y reclamos que recibió el medio catalán en redes sociales, así que no tuvo otra alternativa que borrarlo de su página. En los buscadores todavía aparece la nota, pero al ingresar, no carga y dice: “¡Vaya lo sentimos! La página que buscas no existe o ha sido borrada del servidor”.

¡BOMBAZO! 🚨💣💣



En Europa acaba de estallar un nuevo escándalo. Muchos medios afirman que la nueva pareja de Piqué, Clara Chia, mantiene una relación con Pep Guardiola.



La joven mujer lo estaría engañando con el estratega español. pic.twitter.com/56EitRHWyn — Crónicracks (@Cronicracks) April 6, 2023

¿Qué dijo el Diario Sport sobre Clara Chía y Pep Guardiola?

En su nota, el Diario Sport indicó que “Varios medios de comunicación dicen que Clara Chía podría haber mantenido una relación secreta con Pep Guardiola , entrenador de fútbol del Manchester City y ex técnico del F.C. Barcelona”.

El artículo también señaló que “De esta forma, sorprende la vinculación del catalán con Gerard Piqué, evidentemente. Es más, fue Pep Guardiola quien entrenó en sus primeros años a Gerard Piqué, descubriendo a uno de los mejores jugadores del Barça”.

El Diario Sport amplió un poco más la información puntualizando que “De acuerdo a estos medios de comunicación, habría sido Gerard Piqué quien le habría sido infiel a su actual pareja con una joven abogada”, por lo que Clara Chía habría tomado acciones, siéndole infiel con Pep Guardiola.

“Pero en Instagram no parece que existan problemas en la pareja, por lo que probablemente todos estos rumores no sean más que eso, rumores infundados que se irán atenuando con el paso de las semanas”, terminó de explicar el diario deportivo.

