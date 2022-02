Brad Pitt demanda a su exesposa Angelina Jolie

Lo que un día fue una historia de amor que parecía sacada de un cuento de hadas, hoy se ha convertido en una incesante batalla legal entre Brad Pitt y Angelina Jolie, esa pareja que causara sensación en el mundo del espectáculo, ya que actualmente el actor de cintas como “Once Upon a Time in Hollywood” demandó a su exesposa por vender a un empresario ruso su participación del viñedo francés donde contrajeron nupcias en 2008.

Brad Pitt demanda a Angelina Jolie por “beneficios inmerecidos excepcionales”

La que alguna vez fuera la pareja sensación, compró en 2008 una participación mayoritaria de las viñas de Cheateau Miraval, ubicada en el pueblo de Correns, al sur de Francia, donde se dieron el “sí acepto” seis años después. Sin embargo, en 2016 decidieron dar por terminada su relación y desde entonces han protagonizados diversas batallas legales, incluso por los derechos de custodia de sus seis hijos.

A través de una demanda presentada en Los Ángeles el pasado jueves, Brad Pitt aseguró que Angelina Jolie rompió el acuerdo que tenían de no vender sus intereses en Cheateau Miraval sin el consentimiento del otro al transferir su participación a una unidad de Stoli Group, un fabricante de bebidas alcohólicas controlado por Yuri Shefler, en octubre pasado.

Brad Pitt aseguró haber “dejado dinero y sudor” para convertir a Miraval en uno de los fabricantes más conocidos del mundo, cuyos ingresos anuales superan los 50 millones de dólares, según versa la demanda donde acusa a su exesposa de buscar “beneficios inmerecidos excepcionales” de su trabajo, al tiempo que le infligía “daños gratuitos”.

“Hace mucho tiempo que Jolie dejó de contribuir a Miraval, mientras que Pitt invirtió dinero y sudor en el negocio del vino, convirtiéndolo en la empresa en ascenso que es hoy”, afirma la demanda que describe al viñedo como un “pequeño negocio de vino no rentable” que “necesitaba renovación” antes de que la expareja lo comprara en 2008.

En aquel entonces, Bradi Pitt y Angelina Jolie pagaron cerca de 25 millones de euros (aproximadamente 28.3 millones de dólares). El actor aportó el 60% y Jolie el 40 por ciento restante. Sin embargo, Pitt pagó las renovaciones de una forma muy desproporcionada a su participación relativa en la propiedad, en el entendido de que Jolie no se retiraría de la inversión sin su consentimiento, añade la demanda.

La demanda interpuesta por Brad Pitt ante el Tribunal Superior de Los Ángeles solicita daños compensatorios y punitivos no especificados por incumplimiento de contrato y demás reclamaciones legales.

