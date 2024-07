Lánzate a la pop up store de Billie Eilish en CDMX

La cantante Billie Eilish lanzó su tercer álbum Hit Me Hard And Soft y para celebrarlo se anunció la apartura de una pop up store en la Ciudad de México, así que si eres fan no te puedes perder este evento.

Cabe recordar que la última vez que Billie Eilish visitó México fue en 2023, cuando a pesar de una fuerte lluvia cantó 5 canciones acústicas y al día siguiente ofreció otro concierto.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

¿Qué hay en la pop up store de Billie Eilish?

Quienes asistan a la pop up store de Billie Eilish podrán sumergirse en un espacio único y encontrarán mercancía oficial de la artista. Además, al realizar una compra con la tarjeta Amex recibirán un regalo especial en cortesía y fila y caja de cobro especial.

¿Cuándo y dónde será el Pop Up de Billie Eilish?

La pop up store de Billie Eilish se llevará a cabo del 10 al 21 de julio de 2024 en Lucerna 32 en la Colonia Juárez en la Ciudad de México de las 13 a las 19 horas.

¿Cuál es el nuevo disco de Billie Eilish?

El disco Hit Me Hard And Soft de Billie Eilish fue lanzado el pasado 17 de mayo de 2024 y se ha convertido en un éxito rotundo pues cuenta con 2 mil millones de reproducciones a nivel mundial y es el número 1 en 25 países.

¿Quién es Billie Eilish?

Billie Eilish es una cantante y compositora que nació en Los Ángeles, California y se ha convertido en una de las artistas más importantes en todo el mundo.

En 2019 lanzó When We All Fall Asleep, Where Do We Go? con el que obtuvo seis nominaciones a los Grammy 2020 y ganó Mejor Artista Nuevo, Mejor Canción y Grabación del Año (por Bad Guy), Mejor Álbum Vocal Pop y Álbum del Año. Así fue como se convirtió en la artista más joven en levantar el galardón.