El preocupante mensaje de Billie Eilish sobre cómo la fama cambió su vida

Billie Eilish tiene sentimientos encontrados en relación a su fama mundial, según comentó en una reciente entrevista. La estrella estadounidense, quien alcanzó el reconocimiento internacional a una corta edad, se sinceró al respecto y expresó cómo se siente al estar dentro del ojo público casi todo el tiempo.

Según sus declaraciones para la última edición de ‘Best of Beauty’ de la revista Allure, “no le ha ido muy bien” a la hora de enfrentarse a la vida pública, pero “empieza a irle mejor” después de que deseaba esconderse de la fama “todo el tiempo”.

“Pero puedo hacerlo. Eso es lo bueno de sumergirse en el dolor - no necesito hacer eso”, dijo Eilish, sobre su exposición actual. “Estoy empezando a hacerlo mejor, pero no me ha ido tan bien, para ser honesta”.

“Desde hace un tiempo. Tengo sentimientos de fatalidad inminente la mayor parte del día. Cuando pienso demasiado en ello, en que nunca podré volver a tener intimidad, es suficiente para que te entren ganas de hacer todo tipo de locuras”, añadió Eilish. “Pero tienes que dejarlo pasar”.

La siete veces ganadora del Grammy también reflexionó sobre su pasado y sobre su necesidad de transformarse, pues ya no es la misma adolescente que saltó a la fama a los 16 años.

“Cuando tenía 17 años, fue como, lo encontré. Encontré la persona que soy, para siempre. Así es como voy a hacerlo. Encontré todas las maneras. Estos son mis límites. Estas son las cosas que me hacen feliz, y esta es mi receta para hacer música y ser feliz. Luego crecí un poco y, de repente, la vida me dijo: ‘Esto no va a funcionar. Tienes que cambiar. Ya no eres esa persona'".

En diciembre del año pasado, Billie Eilish habló sobre “lo extraño” que fue pasar de ser la protagonista de miles de comentarios en internet a convertirse en un tema por el cual se puede debatir. “Crecer en el ojo público es una experiencia muy dolorosa, y es muy difícil crecer y cambiar”, dijo Eilish para la BBC. “No sabía muy bien qué hacer. Me agarraba a un clavo ardiendo”.

Sin embargo, Billie Eilish aún continúa por el camino del autodescubrimiento a sus 21 años. “Hubo un momento en que estaba en París, dando vueltas en coche, y me encontraba en un mal momento. No era un buen momento para el viejo Bill”, recordó la estrella de ‘Happier Than Ever’ a Allure . “No mejoraba y no sabía cuándo lo haría. Y una moto se detuvo junto al coche, y el casco de este tipo tenía una pegatina que decía en mayúsculas: ‘Move on’ (Sigue adelante). Yo estaba sentado allí como, Oh. Mensaje recibido”.

“Tengo un gran problema con el control, así que he estado intentando enseñarme a mí misma que hay cosas que están fuera de tu control y que tienes que seguir adelante”, añadió.

Finalmente, la cantante habló sobre sí misma a través de la composición, mientras se refirió a ‘Whar Was I Made For’ del soundtrack oficial de Barbie y a su hermano Finneas como una de las canciones que crearon en un momento de poca creatividad e inspiración.

“Tengo todo el vídeo en el que escribimos la canción, y lo primero que escribimos fueron esas líneas en los primeros 10 minutos”, dijo Eilish. “Escribimos la mayor parte de la canción sin pensar en nosotros ni en nuestras propias vidas, sino pensando en este personaje en el que nos inspiramos”.

“Pasaron un par de días y me di cuenta de que era sobre mí. Es todo lo que siento. Y no soy sólo yo: todo el mundo se siente así, en algún momento”, finalizó.

