La serie de época que no puedes dejar de ver si eres fan de “Downton Abbey”, “La Edad Dorada” y “Los Bridgerton”

Si eres un ferviente seguidor de producciones como Downton Abbey, La Edad Dorada y Los Bridgerton , te presentamos una joya oculta que no puedes dejar de ver. Se trata de la serie de época Belgravia, una creación de Julian Fellowes, el talentoso guionista detrás de éxitos como Gosford Park, La Reina Victoria y The Tourist.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Con solo seis episodios, Belgravia se presenta como una opción imperdible para aquellos que han disfrutado de las intrigas y el encanto de otras producciones históricas. Fellowes, conocido por su maestría en narrar historias del siglo XIX y principios del XX en Estados Unidos e Inglaterra, ha dejado su huella en la pantalla con éxitos como Downton Abbey y La Edad Dorada.

Belgravia fue lanzada en abril de 2020, un momento en el que pasó desapercibida debido a la difícil situación de la pandemia , pero su calidad la convierte en una elección fascinante para los amantes de los dramas de época. La serie se desarrolla en el distrito acomodado de Londres que le da nombre, explorando las reglas y diferencias de clase en la sociedad británica.

¿De qué trata Belgravia?

La trama sigue a Sophia (Emily Reid), la hija de los Trenchard, una nueva familia adinerada de Londres, cuya vida se ve entrelazada con Edmund Bellasis (Jeremy Neumark Jones), el hijo y heredero de una de las familias más ricas. El baile orquestado por la duquesa de Richmond en la noche del 15 de junio de 1815 se convierte en un punto crucial, ya que mientras los jóvenes celebran, Napoleón invade la capital de Bélgica, alterando sus destinos de manera irreversible.

La historia avanza veinticinco años después, cuando los ambiciosos Trenchard se instalan en el recién desarrollado Belgravia. Los secretos del pasado amenazan con salir a la luz, y la serie se sumerge en la intriga y los dramas de la alta sociedad británica.

Aunque Belgravia tarda un poco en desarrollarse, al final del primer capítulo se revela que la serie va más allá de recuerdos de guerra. Al igual que en Downton Abbey, Fellowes explora las diferencias de clase en la alta sociedad, revelando secretos ocultos bajo la fachada aristocrática.

Destacando la actuación de Tamsin Greig como la madre de Sophia, Anne, la serie ofrece una mezcla de dolor y buenos recuerdos mientras lleva consigo un secreto que podría cambiarlo todo. A lo largo de los seis episodios, los secretos de las familias protagonistas se revelan de manera cautivadora, manteniendo la atención del espectador hasta el último momento.

No te pierdas esta adictiva serie que, además, acaba de estrenar su continuación en Estados Unidos, titulada Belgravia: The Next Chapter, con siete nuevos episodios.

adn40 Siempre Conmigo. Síguenos en Showcase de Google y mantente siempre informado.