Exguitarrista de Red Hot Chili Peppers evita cárcel tras acuerdo por homicidio

Josh Klinghoffer, exguitarrista de Red Hot Chili Peppers , fue condenado a un año de libertad condicional y 60 días de trabajo comunitario tras aceptar su responsabilidad en un accidente ocurrido en marzo de 2024. El músico, de 45 años, se declaró culpable de homicidio vehicular sin negligencia grave en un tribunal de Alhambra, California.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

¿Por qué el exguitarrista de Red Hot Chili Peppers se declaró culpable?

El incidente se produjo el 18 de marzo cuando Klinghoffer conducía una camioneta GMC Yukon negra y atropelló a Israel Sánchez, de 47 años, quien cruzaba por un paso peatonal, según la demanda civil presentada en 2024 por su hija, Ashley Sánchez. El hombre fue trasladado al hospital, pero falleció ese mismo día a causa de un traumatismo.

La camioneta circulaba sin placa visible y no habría intentado frenar antes de la colisión. De acuerdo con un clip presentado, el guitarrista aparentaba estar distraído al momento del incidente: “Tenemos un video de él usando su teléfono en el momento en que atropelló y mató a Israel Sánchez”, afirmó Nick Rowley, abogado de la familia de la víctima.

¿Cuál es la condena de Josh Klinghoffer por atropellar a un hombre?

Como parte de la sentencia, además del año de libertad condicional y el servicio comunitario, la jueza Rosa Fregoso ordenó que Klinghoffer tome un curso de seguridad vial y pague una indemnización a la familia de la víctima, cuyo monto será definido posteriormente.

Durante la audiencia, se advirtió al exmúsico sobre los riesgos de conducir distraído, señalando que si reincide y alguien muere por esa causa, podría enfrentar cargos de asesinato. Klinghoffer reconoció la gravedad del asunto y confirmó que comprendió.

Por su parte, Ashley Sánchez, expresó entre lágrimas el profundo dolor que la pérdida ha causado a su familia.

La próxima audiencia civil está programada para el 1 de julio de 2025.

Josh Klinghoffer formó parte de Red Hot Chili Peppers entre 2009 y 2019, participando en álbumes como I’m With You (2011) y The Getaway (2016). Tras su salida, ha colaborado con otros artistas como con Pearl Jam, Jane’s Addiction, Iggy Pop, Elton John y Morrissey. Continúa su carrera musical bajo el nombre Pluralone.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.