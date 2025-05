¿Ángela Aguilar se puede acercar a Inti? Cazzu rompe el silencio sobre relación entre esposa de Nodal y su hija

Sigue la polémica entorno a la estancia de Cazzu en México , la trapera se encuentra de visita en el país por cuestiones de trabajo y como era de esperarse trajo consigo a Inti. Como te informamos puntualmente, Christian Nodal, aprovechó y se reunió con la pequeña que ambos engendraron.

La nueva controversia se dio porque Cazzu rompió el silencio sobre la relación que Ángela Aguilar, esposa de Nodal, puede tener con Inti. Y es que anteriormente se especuló y se generaron dudas sobre si existen barreras legales o personales que impidan un acercamiento entre ambas.

¿Qué dijo Cazzu sobre si Ángela Aguilar se puede acercar a Inti?

Cazzu señaló que no tiene ningún problema con que la pequeña Inti conviva con Ángela y aseguró que mantiene una realción de respeto con ella. Asimismo negó los rumores que afirmaban una supuesta batalla legal entre ella y Christian Nodal por la custodia de la pequeña, que está por cumplir dos años en septiembre próximo.

A pesar de que hay muchas cosas que se dicen, que no son ciertas y que no están pasando, más allá de los sentimientos y de las cosas que pueden estar mal o lo que sea, siento que para mí es importante que yo no le puedo negar su identidad a mi hija -detalló la argentina.

“Eso no es cierto, nosotros no tenemos ningún problema con la custodia porque no es posible en verdad. Eso tampoco es cierto, O sea, la vida de su papá y su esposa me parece que yo no podría involucrarme en eso, esa es la vida de él, y él es su papá, y tanto como los derechos que tengo yo de acercar personas a su vida, él también los tiene”, agregó “La Jefa”.

Cazzu se pronuncia sobre ataques a Ángela Aguilar

Cazzu admitió que hablar sobre Ángela Aguilar es complicado, y dejó claro que no está de acuerdo con los ataques en su contra, ya que cree que no toda la controversia en torno a su matrimonio con Christian debe atribuirse a ella.

“Sí por supuesto, es muy difícil porque también… yo lo veo muy injusto que muchas cosas que estuvieron mal han recaído sobre ella, y no lo apoyo en absoluto, siento que uno puede cometer errores o tomar decisiones”, aseveró.

¿Cazzu podría hacer una colaboración con Belinda?

La intérprete de “Chapiadora” y “Mucha data” también fue cuestionada sobre si podría realizar una colaboración musical con Belida, quien fue exprometida de Nodal. Y fiel a su estilo, dejó en claro que no lo hará.

Yo respeto mucho a las artistas mexicanas, no las conozco, conozco muy poquitas, creo que conozco a Kenia y en algún momento pude haber escuchado algunos mensajes con Danna”, respondió Cazzu. Esas cosas (colaboraciones) son cosas que siento que se dan, por lo menos para mí, se dan cuando puedo conocer a las personas. Kenia me parece un amor, con ella así he tenido un poco más de relación

Es que Cazzu es una belleza de persona y de artista ♥️



pic.twitter.com/fhM3fs5iaF — Tu peor pesadilla 🕸️ (@cgosol) May 30, 2025

“Lo de ‘Beli’ siento que es algo que la gente mueve de una forma más morbosa y no me gustaría alimentar el morbo, pero siento que esas son conexiones que se tienen que dar con la música, a veces se dan y a veces no"; sentenció.

