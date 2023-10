Así fue la rivalidad extrema entre Arnold Schwarzenegger y Sylvester Stallone

El mundo ha sido testigo de muchas rivalidades en la pantalla grande a lo largo de los años, pero una de las más notorias y duraderas fue la que mantuvieron Arnold Schwarzenegger y Sylvester Stallone. Ahora, Schwarzenegger ha abierto el libro de secretos de esta rivalidad en una reciente aparición en “The Graham Norton Show”, donde admitió que esta competencia llegó a un nivel extremo y desbordante.

En el programa, que se emitió el 27 de octubre en la BBC1, Schwarzenegger confesó que él y Stallone competían ferozmente entre sí en sus diversas películas de acción , y no solo en la pantalla, también se atacaban en la prensa. Según Schwarzenegger, esta rivalidad los llevó a esforzarse al máximo en cada película, compitiendo por tener el mejor cuerpo, la mayor cantidad de víctimas en pantalla y las armas más grandes.

Éramos rivales en el cine, pero llevamos la competitividad al extremo: cada uno de nosotros tenía que tener el mejor cuerpo, teníamos que matar a más personas en nuestras películas y teníamos que tener las armas más grandes -reveló Schwarzenegger

Esta intensa competencia, según el actor austriaco-estadounidense, llegó a “salirse de control” en ciertos momentos, y ambos intentaron “descarrilarse mutuamente”. Sin embargo, con el tiempo, la rivalidad se transformó en una amistad sólida cuando colaboraron en proyectos conjuntos, incluyendo la exitosa franquicia cinematográfica “The Expendables” y la película “Escape Plan” en 2013.

Schwarzenegger destacó que esta amistad con Sylvester Stallone perdura hasta el día de hoy y que ahora son “inseparables”. La transformación de enemigos en amigos demostró que detrás de las fachadas de hombres de acción implacables, se encontraban seres humanos que valoraban la camaradería y la colaboración.

Schwarzenegger quería ser presidente de Estados Unidos

A principios de este año, Arnold Schwarzenegger insinuó que se postularía para presidente de Estados Unidos si fuera elegible. A pesar de no cumplir con el requisito constitucional de haber nacido en Estados Unidos, Schwarzenegger afirmó que podría “ver muy claramente” cómo ganaría la presidencia si tuviera la oportunidad. Según la Constitución, el presidente de Estados Unidos debe ser ciudadano estadounidense por nacimiento.

“La Constitución dice que el presidente tiene que ser ciudadano estadounidense por nacimiento. Si no fuera por eso, ¿se habría postulado para presidente?”, respondió Schwarzenegger en una entrevista en junio . Aunque no puede postularse, expresó que el campo político estaba abierto y que no había una figura unificadora que pudiera atraer a todos los votantes.

