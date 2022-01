Anne Hathaway y Jared Leto juntos en ‘WeCrashed’

Una de las producciones que más interés ha despertado, por su originalidad y elenco, es WeCrashed. Se trata de una serie donde participarán Anne Hathaway y Jared Leto, y cuenta una historia real sobre el ascenso y la vertiginosa caída de una empresa de co-work.

El primer mes del 2022 ha llegado con importantes anuncios en cuanto a series y películas. Pero uno de los títulos más resonantes, le pertenece a la plataforma de Apple TV+. Un proyecto que ha reunido a dos grandes estrellas de Hollywood, nada menos que Anne Hathaway y Jared Leto.

WeCrashed, el proyecto más importante de Apple TV+ para 2022

Apple TV+ está apostando fuertemente por las producciones originales, donde se destacan actores de la talla de Tom Hanks, Jason Sudeikis (Ted Lasso) o Will Ferrel. Ahora, una de sus producciones más esperadas reunirán a Anne Hathaway y Jared Leto, en uno de los proyectos más originales de la plataforma.

WeCrashed es una serie original basada en un podcast llamado WeCrashed: The Rise and Fall of WeWork, creado por Lee Eisenberg y Drew Crevello. En este podcast se cuenta la historia del impactante ascenso y caída de la empresa WeWork.

La serie promete explorar esta historia, con base en una relación amorosa de los líderes de la empresa, protagonizados por Hathaway y Leto. Inspirada en hechos reales, la serie indagará en el caso de WeWork, que pasó de ser un único espacio de coworking a una marca global que llegó a valer 47 mil millones de dólares, en menos de una década.

Pero el giro en la narrativa se da cuando, luego de solo un año, el valor de la empresa se desplomó. Este hecho no quedó muy claro, y si bien los empresarios lograron salir adelante, el misterio sobre su repentina caída, sigue despertando sospechas.

El primer trailer de ‘WeCrashed’

Apple TV+ ya lanzó el primer avance de la serie, que promete ser su caballo de batalla durante el comienzo del 2022. Durante las primeras imágenes, podemos adivinar el estilo de la serie, y es notorio que ahondaremos en la intimidad de la pareja protagonizada por Anne Hathaway y Jared Leto , mientras se desarrolla la historia de la empresa.

WeCrashed — Official Teaser | Apple TV+

La trama de WeCrashed combinará una pizca de romance con una trama dramática y adictiva. Apple TV+ realizará el gran estreno el próximo 18 de marzo. Se lanzarán los tres primeros episodios y cada semana tendremos un capítulo nuevo de esta serie que protagonizan Anne Hathaway y Jared Leto .

