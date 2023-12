Así se despide el elenco de ‘Brooklyn Nine-Nine’ a Andre Braugher

No puedo creer que te hayas ido tan pronto. Es un honor para mí haberte conocido, haberme reído contigo, haber trabajado contigo y haber compartido 8 años gloriosos observando tu talento irremplazable. Esto duele. Nos dejaste demasiado pronto. Me enseñaste mucho. Estaré eternamente agradecida por la experiencia de conocerte. Gracias por tu sabiduría, tus consejos, tu amabilidad y tu amistad. Nuestro más sentido pésame para su esposa y su familia en este momento difícil. Me mostraste cómo es una vida bien vivida