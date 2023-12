¿De qué murió Andre Braugher, estrella de ‘Brooklyn Nine-Nine’?

El aclamado actor Andre Braugher, reconocido por su papel en la exitosa serie Brooklyn Nine-Nine, falleció a la edad de 61 años.

La carrera de Braugher en la pantalla chica abarcó décadas, dejando una huella imborrable en la industria del entretenimiento. Su interpretación del maestro interrogador Det. Frank Pembleton en Homicide: Life on the Street durante las primeras seis temporadas le valió su primer premio Emmy en 1998 como actor principal destacado en una serie dramática. Posteriormente, cautivó a la audiencia con su personaje como el capitán Raymond Holt en la comedia Brooklyn Nine-Nine de Fox-NBC desde 2013 hasta 2021.

¿De qué murió Andre Braugher?

La noticia de su muerte fue confirmada por su representante Jennifer Allen a The Hollywood Reporter , quien reveló que Braugher murió el lunes después de enfrentar una breve enfermedad.

Además de sus logros en televisión, Braugher dejó una marca indeleble en el cine con papeles notables en películas como Glory, Primal Fear, Get on the Bus y City of Angels, entre otras.

El actor había sido recientemente elegido para protagonizar el drama de Shonda Rhimes para Netflix , The Residence, antes de su trágica partida. Aunque ya había completado gran parte de la filmación, el destino de la serie ahora queda en suspenso tras la repentina muerte de Braugher.

Casado con la actriz Ami Brabson, Braugher deja un legado significativo en la industria del entretenimiento. Además de su destacada carrera actoral, fue padre de tres hijos: Michael, Isaías y John Wesley. En lugar de enviar flores, la familia ha sugerido realizar donaciones al Teatro Clásico de Harlem.

