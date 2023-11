¡Tiene decenas! Adele presume muñecos del Dr. Simi al ritmo del mariachi

En los últimos meses, la cantante británica Adele ha mostrado su encanto por los muñecos del Dr. Simi , y ahora que tiene una gran colección de ellos debido a que los mexicanos que se encuentran en los países en donde realiza su último tour no han parado de lanzarlos, nuevamente no dudó en mostrarlos al ritmo del mariachi en sus redes sociales.

Y es que la cantante de “Set Fire To The Rain” no tiene 5 o 10 muñecos del Dr. Simi , sino decenas y con diferentes atuendos, algunos con temáticas de Día de Muertos y la Independencia de México. Por lo que no quiso perder la ocasión demostrarlos, agradeciendo también al público mexicano que ha estado en sus conciertos.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

La imagen la compartió a todos sus fans después de su último concierto del año en el Colosseum del Caesars Palace en Las Vegas, el pasado sábado 4 de noviembre. Como era de esperarse, los seguidores mexicanos no dudaron en reaccionar.

Semana 34

Gracias a todos mis fans mexicanos por mis muñecos de Simi. Los amo! Esta noche es el último show del año ¡Vamos! -publicó Adele.

Gracias a todos mis fans Mexicanos por mis muñecos de Simi. Los amo! Last show of the year tonight, let’s go! pic.twitter.com/EXIIcEciWZ — Adele (@Adele) November 4, 2023

¿Cómo reaccionaron los fans mexicanos?

Los mexicanos se mostraron maravillados después de la gran aceptación que tuvo Adele con los muñecos y llenaron de alagos y felicitaciones las redes de la cantante. Asimismo, tanto en Instagram como en X, cientos de mexicanos publicaron el lema de “Adele, hermana, ya eres mexicana”.

Adele, hermana,ya eres mexicana.

Hay que señalar que esta colección no se puede comparar con los ocho muñecos del Dr. Simi y una muñeca Lele que tenía en un principio, semanas atrás. De esta manera, la intérprete de “Rolling in the Deep” demuestra que ya tiene ganado el corazón de los mexicanos.

¿A qué otros artistas les han aventado muñecos del Dr. Simi?

Adele no es la única a la que le han arrojado al escenario muñecos del Dr. Simi, pues los mexicanos también se los regalaron a The Killers, Colplay, Lady Gaga y Rosalía .

adn40 Siempre Conmigo. Síguenos en Showcase de Google News y mantente siempre informado.